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Российская делегация покинула место проведения переговоров в Стамбуле
Российская делегация покинула место проведения переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация покинула место проведения переговоров в Стамбуле
Российская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле, где прошел третий раунд переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:34:00+03:00
2025-07-23T22:34:00+03:00
2025-07-23T22:38:00+03:00
стамбул
украина
специальная военная операция на украине
россия
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле, где прошел третий раунд переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры между двумя делегациями во дворце Чираган в Стамбуле продлились около часа. Российская делегация покинула дворец Чираган, в котором проходила встреча, после пресс-конференции.В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
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стамбул, украина, россия, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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Российская делегация покинула место проведения переговоров в Стамбуле
Российская делегация покинула дворец Чираган, где прошли переговоры РФ и Украины