https://ria.ru/20250723/peregovory-2031002679.html

Российская делегация покинула место проведения переговоров в Стамбуле

Российская делегация покинула место проведения переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025

Российская делегация покинула место проведения переговоров в Стамбуле

Российская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле, где прошел третий раунд переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:34:00+03:00

2025-07-23T22:34:00+03:00

2025-07-23T22:38:00+03:00

стамбул

украина

специальная военная операция на украине

россия

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле, где прошел третий раунд переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры между двумя делегациями во дворце Чираган в Стамбуле продлились около часа. Российская делегация покинула дворец Чираган, в котором проходила встреча, после пресс-конференции.В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030999371.html

стамбул

украина

россия

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стамбул, украина, россия, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле