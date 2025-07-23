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Россия и Украина договорились продолжить бессрочные санитарные обмены

Россия и Украина договорились продолжить бессрочные санитарные обмены - РИА Новости, 23.07.2025

Россия и Украина договорились продолжить бессрочные санитарные обмены

Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:02:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Также будут продолжены бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными непосредственно на линии боевых действий", - сказал Мединский журналистам после третьего раунда российской-украинских переговоров в Стамбуле.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.

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украина, россия, владимир мединский, стамбул, в мире