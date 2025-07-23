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Турция высоко оценила итоги первых раундов переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
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20:57 23.07.2025 (обновлено: 21:02 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030984886.html
Турция высоко оценила итоги первых раундов переговоров России и Украины
Турция высоко оценила итоги первых раундов переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Турция высоко оценила итоги первых раундов переговоров России и Украины
Анкара с удовольствием констатирует, что международное сообщество высоко ценит результаты первых двух раундов переговоров России и Украины в Стамбуле, заявил... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:57:00+03:00
2025-07-23T21:02:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
хакан фидан
украина
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Анкара с удовольствием констатирует, что международное сообщество высоко ценит результаты первых двух раундов переговоров России и Украины в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "За первые два раунда мы достигли значительных результатов... Обмен пленными, который был достигнут до настоящего времени, был высоко оценен международным сообществом", - заявил Фидан. Переговоры российской и украинской делегаций после выступления главы МИД Турции проходят во дворце Чираган в закрытом режиме.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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в мире, турция, анкара (провинция), россия, хакан фидан, украина
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, Хакан Фидан, Украина
Турция высоко оценила итоги первых раундов переговоров России и Украины

Фидан: мир высоко ценит результаты первых раундов переговоров России и Украины

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Анкара с удовольствием констатирует, что международное сообщество высоко ценит результаты первых двух раундов переговоров России и Украины в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"За первые два раунда мы достигли значительных результатов... Обмен пленными, который был достигнут до настоящего времени, был высоко оценен международным сообществом", - заявил Фидан.
Переговоры российской и украинской делегаций после выступления главы МИД Турции проходят во дворце Чираган в закрытом режиме.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры
Вчера, 08:00
 
В миреТурцияАнкара (провинция)РоссияХакан ФиданУкраина
 
 
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