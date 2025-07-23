https://ria.ru/20250723/peregovory-2030984886.html

Турция высоко оценила итоги первых раундов переговоров России и Украины

Турция высоко оценила итоги первых раундов переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025

Турция высоко оценила итоги первых раундов переговоров России и Украины

Анкара с удовольствием констатирует, что международное сообщество высоко ценит результаты первых двух раундов переговоров России и Украины в Стамбуле, заявил... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:57:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Анкара с удовольствием констатирует, что международное сообщество высоко ценит результаты первых двух раундов переговоров России и Украины в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "За первые два раунда мы достигли значительных результатов... Обмен пленными, который был достигнут до настоящего времени, был высоко оценен международным сообществом", - заявил Фидан. Переговоры российской и украинской делегаций после выступления главы МИД Турции проходят во дворце Чираган в закрытом режиме.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

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в мире, турция, анкара (провинция), россия, хакан фидан, украина