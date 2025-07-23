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Третий раунд переговоров России и Украины начался
Третий раунд переговоров России и Украины начался - РИА Новости, 23.07.2025
Третий раунд переговоров России и Украины начался
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной с участием делегаций начался в Стамбуле во дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:39:00+03:00
2025-07-23T20:39:00+03:00
2025-07-23T21:05:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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рустем умеров
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной с участием делегаций начался в Стамбуле во дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости.Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями начался в Стамбуле в среду. Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, а делегацию Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Источник в Москве ранее сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, рустем умеров, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Третий раунд переговоров России и Украины начался
Третий раунд переговоров России и Украины в расширенном составе начался