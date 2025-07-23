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Источник рассказал о трехсторонней встрече Мединского, Умерова и Фидана - РИА Новости, 23.07.2025
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20:38 23.07.2025 (обновлено: 20:43 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030979186.html
Источник рассказал о трехсторонней встрече Мединского, Умерова и Фидана
Источник рассказал о трехсторонней встрече Мединского, Умерова и Фидана - РИА Новости, 23.07.2025
Источник рассказал о трехсторонней встрече Мединского, Умерова и Фидана
Трехсторонняя встреча глав российской и украинской делегаций с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом состоялась в Стамбуле перед стартом переговоров... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:38:00+03:00
2025-07-23T20:43:00+03:00
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
украина
россия
стамбул
владимир мединский
хакан фидан
рустем умеров
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Трехсторонняя встреча глав российской и украинской делегаций с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом состоялась в Стамбуле перед стартом переговоров делегаций, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ожидалось, что раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется в 19.00 мск среды, но перед переговорами состоялась встреча глав делегаций тет-а-тет. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров."Состоялась подготовительная встреча Мединского, Умерова и Фидана перед началом переговоров", - сообщил источник.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, россия, стамбул, владимир мединский, хакан фидан, рустем умеров
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Рустем Умеров
Источник рассказал о трехсторонней встрече Мединского, Умерова и Фидана

Трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана состоялась в Стамбуле

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДворец Чираган в Стамбуле
Дворец Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дворец Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Трехсторонняя встреча глав российской и украинской делегаций с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом состоялась в Стамбуле перед стартом переговоров делегаций, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ожидалось, что раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется в 19.00 мск среды, но перед переговорами состоялась встреча глав делегаций тет-а-тет. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
"Состоялась подготовительная встреча Мединского, Умерова и Фидана перед началом переговоров", - сообщил источник.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
 
Третий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеУкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийХакан ФиданРустем Умеров
 
 
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