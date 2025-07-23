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В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник

В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник - РИА Новости, 23.07.2025

В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник

Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле скоро начнется, делегации обеих стран уже находятся во дворце Чираган, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:06:00+03:00

2025-07-23T19:06:00+03:00

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стамбул

россия

украина

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле скоро начнется, делегации обеих стран уже находятся во дворце Чираган, сообщил источник РИА Новости."Переговоры скоро начнутся", - сказал источник.Собеседник агентства отметил, что делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган.Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, а делегацию Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

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2025

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