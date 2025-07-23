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В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник - РИА Новости, 23.07.2025
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19:06 23.07.2025 (обновлено: 21:07 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030945720.html
В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник
В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник - РИА Новости, 23.07.2025
В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник
Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле скоро начнется, делегации обеих стран уже находятся во дворце Чираган, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:06:00+03:00
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле скоро начнется, делегации обеих стран уже находятся во дворце Чираган, сообщил источник РИА Новости."Переговоры скоро начнутся", - сказал источник.Собеседник агентства отметил, что делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган.Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, а делегацию Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
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стамбул, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник

Третий раунд переговоров России и Украины скоро начнется в Стамбуле

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле скоро начнется, делегации обеих стран уже находятся во дворце Чираган, сообщил источник РИА Новости.
"Переговоры скоро начнутся", - сказал источник.
Собеседник агентства отметил, что делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, а делегацию Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
 
СтамбулРоссияУкраинаТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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