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В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник
В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник - РИА Новости, 23.07.2025
В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник
Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле скоро начнется, делегации обеих стран уже находятся во дворце Чираган, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:06:00+03:00
2025-07-23T19:06:00+03:00
2025-07-23T21:07:00+03:00
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле скоро начнется, делегации обеих стран уже находятся во дворце Чираган, сообщил источник РИА Новости."Переговоры скоро начнутся", - сказал источник.Собеседник агентства отметил, что делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган.Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, а делегацию Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
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стамбул, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Стамбуле скоро начнется третий раунд переговоров, заявил источник
Третий раунд переговоров России и Украины скоро начнется в Стамбуле
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле скоро начнется, делегации обеих стран уже находятся во дворце Чираган, сообщил источник РИА Новости.
"Переговоры скоро начнутся", - сказал источник.
Собеседник агентства отметил, что делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, а делегацию Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.