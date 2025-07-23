https://ria.ru/20250723/peregovory-2030914381.html

Глава генштаба ВС Турции прибыл на место переговоров России и Украины

Глава генштаба ВС Турции прибыл на место переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025

Глава генштаба ВС Турции прибыл на место переговоров России и Украины

Начальник генштаба ВС Метин Гюрак прибыл во дворец Чираган в центре Стамбула, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:04:00+03:00

2025-07-23T18:04:00+03:00

2025-07-23T18:07:00+03:00

в мире

турция

россия

украина

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030914713_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_465756513995bc7514335549d74b3965.jpg

СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Начальник генштаба ВС Метин Гюрак прибыл во дворец Чираган в центре Стамбула, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация уже прибыли в Стамбул.Кортеж с Гюраком заехал на территорию дворца около 17.58 мск. Ранее во дворец прибыл глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Ожидается также участие главы МИД Турции Хакана Фидана, который обратится со вступительной речью к делегациям, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

турция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава генштаба Турции прибывает на место переговоров России и Украины Глава генштаба Турции прибывает на место переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-23T18:04 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, видео