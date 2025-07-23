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Глава генштаба ВС Турции прибыл на место переговоров России и Украины
Глава генштаба ВС Турции прибыл на место переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Глава генштаба ВС Турции прибыл на место переговоров России и Украины
Начальник генштаба ВС Метин Гюрак прибыл во дворец Чираган в центре Стамбула, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:04:00+03:00
2025-07-23T18:04:00+03:00
2025-07-23T18:07:00+03:00
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Начальник генштаба ВС Метин Гюрак прибыл во дворец Чираган в центре Стамбула, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация уже прибыли в Стамбул.Кортеж с Гюраком заехал на территорию дворца около 17.58 мск. Ранее во дворец прибыл глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Ожидается также участие главы МИД Турции Хакана Фидана, который обратится со вступительной речью к делегациям, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Глава генштаба Турции прибывает на место переговоров России и Украины
Глава генштаба Турции прибывает на место переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-23T18:04
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в мире, турция, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, видео
В мире, Турция, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Глава генштаба ВС Турции прибыл на место переговоров России и Украины
Глава генштаба ВС Турции прибыл в Дворец Чираган на переговоры РФ и Украины