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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:42:00+03:00
2025-07-23T15:42:00+03:00
2025-07-23T16:11:00+03:00
стамбул
специальная военная операция на украине
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.Источник в группе переговорщиков подтвердил РИА Новости, что они прилетели в Турцию. Самолет приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 15.40. Делегацию встречал генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов, экс-посол Турции в Москве Мехмет Самсар, а также несколько сотрудников турецкого МИД и генконсульства России.Что известно о предстоящих переговорах:Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.
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Прибытие российской делегации в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию
Прибытие российской делегации в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию
2025-07-23T15:42
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РИА Новости
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Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Турция, В мире, Андрей Буравов, Михаил Галузин
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Делегация из Москвы прибыла в Стамбул на третий раунд переговоров с Киевом