https://ria.ru/20250723/peregovory-2030867154.html

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:42:00+03:00

2025-07-23T15:42:00+03:00

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стамбул

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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.Источник в группе переговорщиков подтвердил РИА Новости, что они прилетели в Турцию. Самолет приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 15.40. Делегацию встречал генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов, экс-посол Турции в Москве Мехмет Самсар, а также несколько сотрудников турецкого МИД и генконсульства России.Что известно о предстоящих переговорах:Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

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Прибытие российской делегации в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию Прибытие российской делегации в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию 2025-07-23T15:42 true PT0M19S

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