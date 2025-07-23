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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 23.07.2025 (обновлено: 16:11 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030867154.html
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:42:00+03:00
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стамбул
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.Источник в группе переговорщиков подтвердил РИА Новости, что они прилетели в Турцию. Самолет приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 15.40. Делегацию встречал генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов, экс-посол Турции в Москве Мехмет Самсар, а также несколько сотрудников турецкого МИД и генконсульства России.Что известно о предстоящих переговорах:Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
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Прибытие российской делегации в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию
Прибытие российской делегации в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию
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стамбул, россия, украина, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, турция, в мире, андрей буравов, михаил галузин
Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Турция, В мире, Андрей Буравов, Михаил Галузин
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Делегация из Москвы прибыла в Стамбул на третий раунд переговоров с Киевом

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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
Источник в группе переговорщиков подтвердил РИА Новости, что они прилетели в Турцию. Самолет приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 15.40. Делегацию встречал генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов, экс-посол Турции в Москве Мехмет Самсар, а также несколько сотрудников турецкого МИД и генконсульства России.

Что известно о предстоящих переговорах:

  • Третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается сегодня вечером.

Информированный турецкий источник сообщал РИА Новости, что переговорные группы встретятся в среду в 19:00 мск во дворце Чираган.

  • Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
  • Изменений в составе российской переговорной группы нет. В нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
  • На повестке находятся вопросы, связанные с проектами меморандумов по мирному урегулированию.
  • Стороны также обсудят дальнейшие обмены.
  • При необходимости будут подниматься и другие темы.
  • Поводов для ожидания прорывов во время встречи нет, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСтамбулРоссияУкраинаВладимир МединскийТретий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеТурцияВ миреАндрей БуравовМихаил Галузин
 
 
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