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Журналисты массово прибывают к месту переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
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13:38 23.07.2025 (обновлено: 14:06 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030834084.html
Журналисты массово прибывают к месту переговоров России и Украины
Журналисты массово прибывают к месту переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Журналисты массово прибывают к месту переговоров России и Украины
Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:38:00+03:00
2025-07-23T14:06:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Так, на месте уже более 50 человек из разных изданий - больше всего журналистов из России и Турции.Также и украинские журналисты приехали к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров.Сотрудники Дворца Чираган полностью оцепили вход на территорию. Сотрудник дворца ранее сообщил РИА Новости, что вход закрыт из-за "встречи", которая пройдёт в среду.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
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в мире, россия, украина, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Журналисты массово прибывают к месту переговоров России и Украины

Журналисты массово прибывают к Дворцу Чираган, где будут переговоры РФ и Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Так, на месте уже более 50 человек из разных изданий - больше всего журналистов из России и Турции.
Также и украинские журналисты приехали к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров.
Сотрудники Дворца Чираган полностью оцепили вход на территорию. Сотрудник дворца ранее сообщил РИА Новости, что вход закрыт из-за "встречи", которая пройдёт в среду.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины
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В миреРоссияУкраинаСтамбулТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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