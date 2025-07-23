https://ria.ru/20250723/peregovory-2030834084.html

Журналисты массово прибывают к месту переговоров России и Украины

Журналисты массово прибывают к месту переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025

Журналисты массово прибывают к месту переговоров России и Украины

Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:38:00+03:00

2025-07-23T13:38:00+03:00

2025-07-23T14:06:00+03:00

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украина

стамбул

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Так, на месте уже более 50 человек из разных изданий - больше всего журналистов из России и Турции.Также и украинские журналисты приехали к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров.Сотрудники Дворца Чираган полностью оцепили вход на территорию. Сотрудник дворца ранее сообщил РИА Новости, что вход закрыт из-за "встречи", которая пройдёт в среду.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html

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