https://ria.ru/20250723/peregovory-2030773075.html
Источник: состав российской делегации на переговорах с Киевом не изменился
Источник: состав российской делегации на переговорах с Киевом не изменился - РИА Новости, 23.07.2025
Источник: состав российской делегации на переговорах с Киевом не изменился
Состав российской делегации на новый раунд переговоров с Украиной не изменился по сравнению с прошлыми раундами, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:47:00+03:00
2025-07-23T09:47:00+03:00
2025-07-23T09:47:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Состав российской делегации на новый раунд переговоров с Украиной не изменился по сравнению с прошлыми раундами, сообщил источник РИА Новости. "Состав российской делегации тот же", - сказал источник. Состав российской делегации на прошлом раунде переговоров с Киевом был следующим: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
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киев, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), В мире
Источник: состав российской делегации на переговорах с Киевом не изменился
Состав делегации РФ на 3 раунде переговоров с Украиной не изменился