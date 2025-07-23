https://ria.ru/20250723/peregovory-2030764823.html

Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры, устанавливают шатры

Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры, устанавливают шатры - РИА Новости, 23.07.2025

Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры, устанавливают шатры

Монтажные работы по установке шатров ведутся на территории дворца Чираган в Стамбуле, где, как сообщали источники РИА Новости, может состояться третий раунд... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:55:00+03:00

2025-07-23T08:55:00+03:00

2025-07-23T09:09:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Монтажные работы по установке шатров ведутся на территории дворца Чираган в Стамбуле, где, как сообщали источники РИА Новости, может состояться третий раунд переговоров России и Украины, строители используют фасады с символикой "Стамбул 23 июля 2025", передает корреспондент РИА Новости. Территория дворца не оцеплена, дополнительных мер безопасности у здания нет. Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. На территории дворца утром в среду ведутся монтажные работы. Идет установка шатров, которые задекорированы фасадами с надписью "Стамбул 23 июля 2025". Кроме того, подготовлены десятки стульев, несколько столов, а также зона кофе-брейк. Никаких дополнительных мер безопасности на территории дворца Чираган и вокруг него нет. Доступ на территорию предполагаемой площадки третьего раунда переговоров России и Украины открыт для всех желающих, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030750154.html

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Кадры с территории дворца Чираган в Стамбуле, где могут пройти переговоры между Россией и Украиной Монтажные работы по установке шатров ведутся на территории дворца Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Здесь, как сообщали источники агентства, может пройти третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Строители используют фасады с символикой "Стамбул 23 июля 2025". Однако в данный момент территория дворца не оцеплена, дополнительных мер безопасности нет. 2025-07-23T08:55 true PT0M08S

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стамбул, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025