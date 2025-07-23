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"Наплевать на Стамбул": в США высказались о переговорах Москвы и Киева
"Наплевать на Стамбул": в США высказались о переговорах Москвы и Киева - РИА Новости, 23.07.2025
"Наплевать на Стамбул": в США высказались о переговорах Москвы и Киева
Владимир Зеленский не заинтересован в переговорах с Россией, ему нужно только новое западное оружие, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:40:00+03:00
2025-07-23T04:40:00+03:00
2025-07-23T04:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в переговорах с Россией, ему нужно только новое западное оружие, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Зеленский просит все больше оружия, только давать его уже некому. Поэтому запросы изменились: нужны ракеты, беспилотники, оружие для армии как таковой держать же некому. Украина фактически превратилась в кладбище, но не думаю, что его это волнует", — сказал он.Полковник обращает внимание на то, какое оружие просит киевский режим. По его словам, они просят только системы ПВО и так называемое оружие возмездия: ракеты Tomahawk, Taurus и БПЛА."Зеленскому наплевать на Стамбул, он ждет ракеты, он ждет беспилотники. Ему все равно что будет со страной и украинцами. Я такое видел лично: так себя вел Саддам Хуссейн в 1991 году", — заключил Макгрегор.Новый раунд переговоров России и Украины состоится 24-25 июля, рассказал РИА Новости источник в Москве. По его словам, на встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам, которыми делегации обменялись в июне, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.До этого Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Россия передала Украине несколько тысяч тел погибших солдат ВСУ.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030747240.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, США
"Наплевать на Стамбул": в США высказались о переговорах Москвы и Киева
Полковник Макгрегор: Зеленскому наплевать на Стамбул, он ждет поставки оружия