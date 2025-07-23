https://ria.ru/20250723/peregovory-2030736692.html

В Стамбуле ожидается третий раунд переговоров России и Украины

В Стамбуле ожидается третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025

В Стамбуле ожидается третий раунд переговоров России и Украины

Очередной, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T00:09:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Очередной, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. РФ и Украина уже провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Российская делегация прибыла на первый раунд переговоров 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Второй раунд состоялся 2 июня, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. На ней стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Итогом второго раунда переговоров также стал обмен пленными и телами погибших военнослужащих. Когда переговоры? Москва долгое время не получала сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом, хотя неоднократно заявляла о готовности продолжать диалог. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине. Эти заявления пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "позитивным сигналом", указав, что Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной. В понедельник Зеленский сообщил, что украинская делегация планирует провести встречу с российской стороной в среду, 23 июля. При этом ни Москва, ни Анкара пока официально не озвучивали точную дату переговоров. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в качестве возможных дат источники агентства в Москве называли 24-25 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, и обещал, что Кремль сообщит о сроках, как только будет готов. Турецкий глава МИД Хакан Фидан тоже информировал, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе. Участники и повестка Изменений в составе российской переговорной группы, которая должна будет отправиться на новый раунд переговоров с Украиной, нет, сообщал Песков. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, он же был главой российской переговорной группы в Стамбуле в 2022 году. Вместе с ним в делегацию входят замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин, тоже участвовавший в переговорах с Украиной еще в 2022 году. Также в состав российской группы включены начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин. Кроме того, в переговорах принимает участие российская экспертная группа. Украинскую делегацию на очередном раунде переговоров с Россией, как и прежде, возглавит Рустем Умеров - ранее министр обороны, а теперь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. В состав переговорной группы от Киева войдут также представители украинской разведки, МИД и офиса Зеленского. Как рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом, на переговорах в Стамбуле на этой неделе турецкая делегация будет представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства. Источник в Москве сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов. Песков также указывал на то, что России и Украине предстоит обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию конфликта. Он отметил, что документы "являются абсолютно диаметрально противоположными", и в этой связи "предстоит большая дипломатическая работа". Российский взгляд Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о своём желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля указывал на то, что Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей, она намерена обеспечивать свои интересы. Песков также также не стал оценивать сроки возможного выхода на договоренности по урегулированию ситуации, подчеркнув, что это зависит от множества факторов. Отвечая на вопрос журналистов о том, каких результатов ожидают в Кремле от третьего раунда переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что "рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес" поводов нет. Вместе с тем он указал на то, что тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел погибших - это "уже результативность". Фон переговоров На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. При этом Белый дом заявил, что Трамп, хоть и намеревается ввести пошлины против РФ, выступает за дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной. Также Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В Кремле оставили новые заявления Трампа без комментариев, отметив лишь, что они "весьма серьезные", и "нужно время" для их анализа. При этом Песков указывал, что, несмотря на "жесткую" риторику Трампа, американский лидер подтверждает намерение дальше делать всё для того, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта. Украинское урегулирование - длительный и непростой процесс, он требует усилий, и в Вашингтоне начинают всё больше это понимать, считает представитель Кремля. Песков также отмечал, что Россия внимательно отслеживает тему поставок западного оружия Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, нато