https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры

Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры - РИА Новости, 23.07.2025

Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры

Сегодня вечером в Стамбуле должен начаться третий раунд российско-украинских переговоров. Давайте разберемся, кому они на самом деле нужны. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:00:00+03:00

2025-07-23T08:00:00+03:00

2025-07-23T08:16:00+03:00

аналитика

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Сегодня вечером в Стамбуле должен начаться третий раунд российско-украинских переговоров. Давайте разберемся, кому они на самом деле нужны.Хорошо видно, что недопрезиденту Зеленскому мирные переговоры не то что не нужны — они для него опасны. Поэтому он хамит, паясничает, валяет ваньку и только под жесточайшим нажимом Дональда Трампа решился попросить Москву о новом раунде дипломатического общения.Американскому президенту третий раунд жизненно необходим. Если мир увидит, что американская марионетка Зеленский сорвался со своих веревочек и не выполняет приказы Белого дома, это будет тяжелейшим ударом по престижу США.Если Зеленский загонит США в военное противостояние с Россией, это будет уже вопрос не престижа, а жизни и смерти. До сих пор Штаты делали все, чтобы этой глобальной эскалации избежать.Поэтому Трамп с европейскими коллегами загнал киевских в ловушку. Обещанные Киеву оружие и технику технично зажилили: европейские союзники погрузились в споры, кто будет платить за банкет, американские военные заворчали, что "Пэтриотов" им самим не хватает, а американские производители не спешат наращивать обороты, ожидая европейских денег. Денег тем временем нет — и неизвестно, когда будут.Зеленский оказался в хорошо знакомой ему ситуации, когда после провальной кинопробы артисту говорят "мы вам перезвоним" и перестают брать трубку. У него нет ничего, чтобы предъявить своему населению в качестве успеха. А поставил его в такую позицию президент США именно потому, что заинтересован в нормальном развитии мирного процесса.Если Украина начнет сыпаться, то Трампа начнут упрекать в том, что он проиграл. Издание Bloomberg уже выкатило ему претензию, что Незалежная станет "вторым Афганистаном". Поэтому Трамп и гонит киевских на переговоры едва ли не пинками. Очевидно, что ему, как ответственному и реальному политику, нужен "Стамбул".Совершенно необходимы переговоры и миллионам украинцев. Несчастный народ не имеет сегодня политического лидера, который выражал бы его волю. Захватившая власть киевская хунта просто уничтожает подведомственное население.Не передать, сколько счастья принесла бы в украинские семьи остановка боевых действий. Вернулись бы домой мужья, отцы, сыновья. Восстановилась бы помаленьку мирная жизнь, исчезли страх, ненависть и отчаяние.Единственная надежда на спасение, восстановление и мирное развитие остатков Незалежной — это добрая воля Москвы. Но тут возникает, как говорится, второй сложный вопрос. А нужны ли эти переговоры России?Думается, да: нам уже сейчас важно понимать, как будет выглядеть Украина после нашей победы. "Второй Афганистан" нам не нужен еще больше, чем Трампу.Если по окончании конфликта б. УССР потеряет управляемость, то там воцарится хаос, а нам придется огромные ресурсы на протяжении долгого времени тратить на то, чтобы там всех спасать и кормить. И делать это придется не от большой любви, а из чувства самосохранения — иначе обезумевшие террористические банды хлынут к нам оттуда потоком.Тут-то и кроется главная сложность украинского вопроса. Брать к себе на содержание всю б. УССР с миллионами наших небратьев — чрезвычайно непопулярная в российском обществе идея. Отдавать эту территорию под военные базы Запада мы тоже не можем. Но и превращение Незалежной в ничью землю, новую "Руину" никому не нужно.На этом месте должно быть цивилизованное демократическое нейтральное государство, где чтут закон, уважают права русских, не преследуют церковь и не смеют даже думать о том, чтобы воевать с Россией. С этим государством вполне можно будет разговаривать, торговать и общаться. Людям в такой стране будет несравненно легче и приятнее жить, чем в нынешнем преступном анклаве.Да, переформатирование Украины — это непростая задача, но для того и существуют дипломаты, чтобы решать подобные казусы. России торопиться некуда. Демонстрировать добрую волю и вести переговоры мы можем долго — динамика на фронтах работает в нашу пользу. А вот Киеву стоит осознать: часики-то тикают.

https://ria.ru/20250722/peskov-2030593980.html

https://ria.ru/20250722/delo-2030584336.html

https://ria.ru/20250722/kreml-2030592456.html

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аналитика, россия, сша, украина