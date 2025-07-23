https://ria.ru/20250723/peregovorschiki-2030804616.html

Замглавы МИД Украины заявил о компетентности российской делегации

Замглавы МИД Украины заявил о компетентности российской делегации - РИА Новости, 23.07.2025

Замглавы МИД Украины заявил о компетентности российской делегации

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:28:00+03:00

2025-07-23T12:28:00+03:00

2025-07-23T12:28:00+03:00

в мире

стамбул

украина

россия

сергей кислица

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020483002_0:126:3418:2048_1920x0_80_0_0_a365ea50e113481d5227529c2e503539.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы. "Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне", - отметил он в интервью изданию Liberation, в том числе упоминая предыдущие переговоры в Стамбуле. Кислица также указал на компетентность российских дипломатов и их умение проводить встречи. Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html

https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html

стамбул

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, украина, россия, сергей кислица