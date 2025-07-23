https://ria.ru/20250723/peregovorschiki-2030804616.html
Замглавы МИД Украины заявил о компетентности российской делегации
Замглавы МИД Украины заявил о компетентности российской делегации - РИА Новости, 23.07.2025
Замглавы МИД Украины заявил о компетентности российской делегации
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:28:00+03:00
2025-07-23T12:28:00+03:00
2025-07-23T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы. "Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне", - отметил он в интервью изданию Liberation, в том числе упоминая предыдущие переговоры в Стамбуле. Кислица также указал на компетентность российских дипломатов и их умение проводить встречи. Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html
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в мире, стамбул, украина, россия, сергей кислица
В мире, Стамбул, Украина, Россия, Сергей Кислица
Замглавы МИД Украины заявил о компетентности российской делегации
Замглавы МИД Украины Кислица: переговорщики РФ компетентны и учтивы