https://ria.ru/20250723/pensiya-2030734932.html
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября - РИА Новости, 23.07.2025
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября
Россияне, которые отпразднуют в августе 80-летний юбилей, с сентября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, рассказал РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:15:00+03:00
2025-07-23T03:15:00+03:00
2025-07-23T03:15:00+03:00
общество
игорь балынин
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пенсия
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Россияне, которые отпразднуют в августе 80-летний юбилей, с сентября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, размер фиксированной выплаты вырастет в два раза: с 8907,7 до 17 815,4 рубля. Помимо этого, достигшим 80-летнего возраста автоматически назначается надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей."Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рублей станет равна 19 129,40 рублей. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10 221,70 рубля", — отметил Балынин.Для увеличения пенсии не нужно обращаться в Социальный фонд, ее повысят автоматически.
https://ria.ru/20250717/pensii-2029587318.html
https://ria.ru/20250715/uvolnenie-2029128513.html
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общество, игорь балынин, россия, пенсия, финансовый университет при правительстве рф
Общество, Игорь Балынин, Россия, Пенсия, Финансовый университет при Правительстве РФ
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября
Доцент Балынин: с 1 сентября увеличится пенсия у августовских 80-летних юбиляров