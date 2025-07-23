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Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября - РИА Новости, 23.07.2025
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03:15 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/pensiya-2030734932.html
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября - РИА Новости, 23.07.2025
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября
Россияне, которые отпразднуют в августе 80-летний юбилей, с сентября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, рассказал РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:15:00+03:00
2025-07-23T03:15:00+03:00
общество
игорь балынин
россия
пенсия
финансовый университет при правительстве рф
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Россияне, которые отпразднуют в августе 80-летний юбилей, с сентября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, размер фиксированной выплаты вырастет в два раза: с 8907,7 до 17 815,4 рубля. Помимо этого, достигшим 80-летнего возраста автоматически назначается надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей."Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рублей станет равна 19 129,40 рублей. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10 221,70 рубля", — отметил Балынин.Для увеличения пенсии не нужно обращаться в Социальный фонд, ее повысят автоматически.
https://ria.ru/20250717/pensii-2029587318.html
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общество, игорь балынин, россия, пенсия, финансовый университет при правительстве рф
Общество, Игорь Балынин, Россия, Пенсия, Финансовый университет при Правительстве РФ
Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября

Доцент Балынин: с 1 сентября увеличится пенсия у августовских 80-летних юбиляров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Россияне, которые отпразднуют в августе 80-летний юбилей, с сентября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
По его словам, размер фиксированной выплаты вырастет в два раза: с 8907,7 до 17 815,4 рубля. Помимо этого, достигшим 80-летнего возраста автоматически назначается надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей.
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"Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рублей станет равна 19 129,40 рублей. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10 221,70 рубля", — отметил Балынин.
Для увеличения пенсии не нужно обращаться в Социальный фонд, ее повысят автоматически.
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ОбществоИгорь БалынинРоссияПенсияФинансовый университет при Правительстве РФ
 
 
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