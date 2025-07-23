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В Европе ищут системы Patriot для Украины, заявил глава Минобороны ФРГ - РИА Новости, 23.07.2025
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15:36 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/patriot-2030865375.html
В Европе ищут системы Patriot для Украины, заявил глава Минобороны ФРГ
В Европе ищут системы Patriot для Украины, заявил глава Минобороны ФРГ - РИА Новости, 23.07.2025
В Европе ищут системы Patriot для Украины, заявил глава Минобороны ФРГ
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у стран ЕС есть деньги на системы Patriot для передачи Украине, но теперь нужно найти сами Patriot. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:36:00+03:00
2025-07-23T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у стран ЕС есть деньги на системы Patriot для передачи Украине, но теперь нужно найти сами Patriot. "Сегодня проводятся различные встречи на разных уровнях, в том числе виртуальные, чтобы выяснить, где сейчас есть Patriot в странах Европы и за её пределами, в каком количестве, при котором страны готовы их передать", - заявил Писториус во время подхода к прессе в Берлине. Трансляцию вёл телеканал Phoenix. Он напомнил, что помимо Германии готовность принять участие в финансировании поставок этих систем выразили Норвегия, Швеция и Нидерланды. "Так что деньги на эти Patriot есть, теперь нужны сами Patriot", - добавил он. Ранее Писториус завил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250723/ssha-2030743574.html
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в мире, украина, россия, германия, борис писториус, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, нато, минобороны германии
В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Минобороны Германии
В Европе ищут системы Patriot для Украины, заявил глава Минобороны ФРГ

Писториус: у ЕС есть деньги на Patriot для Украины, но сами системы еще ищут

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у стран ЕС есть деньги на системы Patriot для передачи Украине, но теперь нужно найти сами Patriot.
"Сегодня проводятся различные встречи на разных уровнях, в том числе виртуальные, чтобы выяснить, где сейчас есть Patriot в странах Европы и за её пределами, в каком количестве, при котором страны готовы их передать", - заявил Писториус во время подхода к прессе в Берлине. Трансляцию вёл телеканал Phoenix.
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Он напомнил, что помимо Германии готовность принять участие в финансировании поставок этих систем выразили Норвегия, Швеция и Нидерланды.
"Так что деньги на эти Patriot есть, теперь нужны сами Patriot", - добавил он.
Ранее Писториус завил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияГерманияБорис ПисториусДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзНАТОМинобороны Германии
 
 
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