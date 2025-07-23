https://ria.ru/20250723/otravlenie-2030745482.html

Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово

Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово - РИА Новости, 23.07.2025

Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово

Следователи и прокуратура проводят проверки после того, как восемь воспитанников двух детских садов в Елизово на Камчатке обратились к врачам с признаками... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:17:00+03:00

2025-07-23T03:17:00+03:00

2025-07-23T03:17:00+03:00

происшествия

камчатка

елизово

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Следователи и прокуратура проводят проверки после того, как восемь воспитанников двух детских садов в Елизово на Камчатке обратились к врачам с признаками кишечной инфекции, сообщают ведомства. "По предварительной информации, 22 июля текущего года несколько дошколят из учреждений №1 и №9 Елизово почувствовали недомогание с признаками кишечного отравления. Родители пятерых малышей обратились на прием к врачу самостоятельно, еще троим детям вызывали скорую помощь. По результатам осмотра у несовершеннолетних взяты анализы, госпитализация никому из них не потребовалась", - сообщает прокуратура Камчатки. Проводится проверка, в том числе прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в детсадах. Также доследственную проверку начали следователи, сообщает региональное СУСК. Минздрав Камчатки добавляет, что у детей взяты анализы, по результатам исследования станет ясно, что послужило причиной ухудшения самочувствия.

https://ria.ru/20250715/chislo-2029224002.html

https://ria.ru/20250722/proverka-2030647749.html

камчатка

елизово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, елизово