https://ria.ru/20250723/otravlenie-2030745482.html
Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово
Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово - РИА Новости, 23.07.2025
Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово
Следователи и прокуратура проводят проверки после того, как восемь воспитанников двух детских садов в Елизово на Камчатке обратились к врачам с признаками... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:17:00+03:00
2025-07-23T03:17:00+03:00
2025-07-23T03:17:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Следователи и прокуратура проводят проверки после того, как восемь воспитанников двух детских садов в Елизово на Камчатке обратились к врачам с признаками кишечной инфекции, сообщают ведомства. "По предварительной информации, 22 июля текущего года несколько дошколят из учреждений №1 и №9 Елизово почувствовали недомогание с признаками кишечного отравления. Родители пятерых малышей обратились на прием к врачу самостоятельно, еще троим детям вызывали скорую помощь. По результатам осмотра у несовершеннолетних взяты анализы, госпитализация никому из них не потребовалась", - сообщает прокуратура Камчатки. Проводится проверка, в том числе прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в детсадах. Также доследственную проверку начали следователи, сообщает региональное СУСК. Минздрав Камчатки добавляет, что у детей взяты анализы, по результатам исследования станет ясно, что послужило причиной ухудшения самочувствия.
https://ria.ru/20250715/chislo-2029224002.html
https://ria.ru/20250722/proverka-2030647749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, елизово
Происшествия, Камчатка, Елизово
Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово
На Камчатке восемь детей обратились к врачам с признаками кишечной инфекции