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Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово - РИА Новости, 23.07.2025
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03:17 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/otravlenie-2030745482.html
Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово
Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово - РИА Новости, 23.07.2025
Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово
Следователи и прокуратура проводят проверки после того, как восемь воспитанников двух детских садов в Елизово на Камчатке обратились к врачам с признаками... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:17:00+03:00
2025-07-23T03:17:00+03:00
происшествия
камчатка
елизово
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Следователи и прокуратура проводят проверки после того, как восемь воспитанников двух детских садов в Елизово на Камчатке обратились к врачам с признаками кишечной инфекции, сообщают ведомства. "По предварительной информации, 22 июля текущего года несколько дошколят из учреждений №1 и №9 Елизово почувствовали недомогание с признаками кишечного отравления. Родители пятерых малышей обратились на прием к врачу самостоятельно, еще троим детям вызывали скорую помощь. По результатам осмотра у несовершеннолетних взяты анализы, госпитализация никому из них не потребовалась", - сообщает прокуратура Камчатки. Проводится проверка, в том числе прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в детсадах. Также доследственную проверку начали следователи, сообщает региональное СУСК. Минздрав Камчатки добавляет, что у детей взяты анализы, по результатам исследования станет ясно, что послужило причиной ухудшения самочувствия.
https://ria.ru/20250715/chislo-2029224002.html
https://ria.ru/20250722/proverka-2030647749.html
камчатка
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происшествия, камчатка, елизово
Происшествия, Камчатка, Елизово
Следователи выяснят обстоятельства отравления детей в детсадах в Елизово

На Камчатке восемь детей обратились к врачам с признаками кишечной инфекции

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Следователи и прокуратура проводят проверки после того, как восемь воспитанников двух детских садов в Елизово на Камчатке обратились к врачам с признаками кишечной инфекции, сообщают ведомства.
"По предварительной информации, 22 июля текущего года несколько дошколят из учреждений №1 и №9 Елизово почувствовали недомогание с признаками кишечного отравления. Родители пятерых малышей обратились на прием к врачу самостоятельно, еще троим детям вызывали скорую помощь. По результатам осмотра у несовершеннолетних взяты анализы, госпитализация никому из них не потребовалась", - сообщает прокуратура Камчатки.
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Проводится проверка, в том числе прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в детсадах.
Также доследственную проверку начали следователи, сообщает региональное СУСК.
Минздрав Камчатки добавляет, что у детей взяты анализы, по результатам исследования станет ясно, что послужило причиной ухудшения самочувствия.
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