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Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной
Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной
Российская делегация по прибытии в Стамбул направилась в гостиницу перед третьим раундом переговоров между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:34:00+03:00
2025-07-23T17:34:00+03:00
2025-07-23T17:38:00+03:00
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стамбул
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
в мире
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация по прибытии в Стамбул направилась в гостиницу перед третьим раундом переговоров между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник, близкий к делегации."Да", - сообщил источник, отвечая на вопрос, отправилась ли делегация РФ в отель.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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украина, россия, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), В мире, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной
Делегация РФ направилась в отель в Стамбуле перед встречей с Украиной