https://ria.ru/20250723/otel-2030904532.html

Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной

Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025

Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной

Российская делегация по прибытии в Стамбул направилась в гостиницу перед третьим раундом переговоров между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:34:00+03:00

2025-07-23T17:34:00+03:00

2025-07-23T17:38:00+03:00

украина

россия

стамбул

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

в мире

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация по прибытии в Стамбул направилась в гостиницу перед третьим раундом переговоров между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник, близкий к делегации."Да", - сообщил источник, отвечая на вопрос, отправилась ли делегация РФ в отель.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/futbolka-2030880397.html

украина

россия

стамбул

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украина, россия, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле