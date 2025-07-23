Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 23.07.2025 (обновлено: 17:38 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/otel-2030904532.html
Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной
Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной
Российская делегация по прибытии в Стамбул направилась в гостиницу перед третьим раундом переговоров между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:34:00+03:00
2025-07-23T17:38:00+03:00
украина
россия
стамбул
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
в мире
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030883946_0:63:3150:1835_1920x0_80_0_0_6902a05b76ea69fbf2f54a999a171044.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация по прибытии в Стамбул направилась в гостиницу перед третьим раундом переговоров между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник, близкий к делегации."Да", - сообщил источник, отвечая на вопрос, отправилась ли делегация РФ в отель.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/futbolka-2030880397.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030883946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c20fbcdea5864adbf925630271ac5336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), В мире, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская делегация направилась в отель перед переговорами с Украиной

Делегация РФ направилась в отель в Стамбуле перед встречей с Украиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский в аэропорту Стамбула
Помощник президента РФ Владимир Мединский в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский в аэропорту Стамбула
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация по прибытии в Стамбул направилась в гостиницу перед третьим раундом переговоров между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник, близкий к делегации.
"Да", - сообщил источник, отвечая на вопрос, отправилась ли делегация РФ в отель.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Прилет российской делегации на переговоры в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
Вчера, 16:28
 
УкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)В миреТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала