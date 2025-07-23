https://ria.ru/20250723/opasnost-2030820504.html
В Ростовской области отменили ракетную опасность
В Ростовской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.07.2025
В Ростовской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:57:00+03:00
2025-07-23T12:57:00+03:00
2025-07-23T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
таганрог
светлана камбулова
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, опасность продлилась около 20 минут. Система в среду в 11.33 мск сообщала о ракетной опасности по всей территории области, спустя примерно 20 минут тревогу отменили. "Объявлен отбой ракетной опасности по всей Ростовской области", - говорится в сообщении об отбое тревоги. Отдельно об отбое воздушной опасности в Таганроге в Ростовской области написала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание! Отбой воздушной опасности по городу", - говорится в ее сообщении. Камбулова в среду в 11.34 мск в Telegram-канале сообщала, что воздушная опасность объявлена в Таганроге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ростовская область, таганрог, светлана камбулова, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Светлана Камбулова, Безопасность
В Ростовской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области