https://ria.ru/20250723/obvinenie-2030853543.html

Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег

Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег - РИА Новости, 23.07.2025

Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег

Бывшему заместителю председателя правительства Рязанской области Артему Никитину, обвиняемому в получении взятки, добавили статью о легализации денег или иного... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:01:00+03:00

2025-07-23T15:01:00+03:00

2025-07-23T15:03:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Бывшему заместителю председателя правительства Рязанской области Артему Никитину, обвиняемому в получении взятки, добавили статью о легализации денег или иного имущества, следует из информации на сайте Советского районного суда Рязани. Никитин уволился из правительства Рязанской области за день до задержания. В феврале суд отправил его под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заседание проводилось в закрытом режиме. СУСК по Рязанской области сообщало, что подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей. "Двадцать второго июля Советским районным судом г. Рязани рассмотрено ходатайство следователя… о продлении срока содержания под стражей в отношении Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6. ст. 290, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что срок содержания обвиняемого под стражей продлен на три месяца.

https://ria.ru/20250722/vzyatka-2030606335.html

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рязанская область, рязань, россия, общество