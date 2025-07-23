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Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег - РИА Новости, 23.07.2025
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15:01 23.07.2025 (обновлено: 15:03 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/obvinenie-2030853543.html
Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег
Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег - РИА Новости, 23.07.2025
Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег
Бывшему заместителю председателя правительства Рязанской области Артему Никитину, обвиняемому в получении взятки, добавили статью о легализации денег или иного... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:01:00+03:00
2025-07-23T15:03:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Бывшему заместителю председателя правительства Рязанской области Артему Никитину, обвиняемому в получении взятки, добавили статью о легализации денег или иного имущества, следует из информации на сайте Советского районного суда Рязани. Никитин уволился из правительства Рязанской области за день до задержания. В феврале суд отправил его под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заседание проводилось в закрытом режиме. СУСК по Рязанской области сообщало, что подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей. "Двадцать второго июля Советским районным судом г. Рязани рассмотрено ходатайство следователя… о продлении срока содержания под стражей в отношении Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6. ст. 290, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что срок содержания обвиняемого под стражей продлен на три месяца.
https://ria.ru/20250722/vzyatka-2030606335.html
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рязанская область, рязань, россия, общество
Рязанская область, Рязань, Россия, Общество
Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег

Бывшего рязанского зампреда правительства Никитина обвинили в отмывании денег

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиЭкс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Бывшему заместителю председателя правительства Рязанской области Артему Никитину, обвиняемому в получении взятки, добавили статью о легализации денег или иного имущества, следует из информации на сайте Советского районного суда Рязани.
Никитин уволился из правительства Рязанской области за день до задержания. В феврале суд отправил его под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заседание проводилось в закрытом режиме. СУСК по Рязанской области сообщало, что подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей.
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Вчера, 13:40
"Двадцать второго июля Советским районным судом г. Рязани рассмотрено ходатайство следователя… о продлении срока содержания под стражей в отношении Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6. ст. 290, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что срок содержания обвиняемого под стражей продлен на три месяца.
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16 июля, 13:24
 
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