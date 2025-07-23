https://ria.ru/20250723/obstrel-2031010848.html

При ударах ВСУ по Горловке погиб мирный житель

При ударах ВСУ по Горловке погиб мирный житель - РИА Новости, 23.07.2025

При ударах ВСУ по Горловке погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате ударов украинских войск по жилому массиву "Солнечный" Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:56:00+03:00

2025-07-23T23:56:00+03:00

2025-07-23T23:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

солнечный

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате ударов украинских войск по жилому массиву "Солнечный" Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщал, что украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке. Мэр также добавлял, что в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" погиб мирный житель Горловки", - написал мэр, выразив соболезнования родным погибшего. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030202512.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

солнечный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, солнечный, иван приходько, стирол, происшествия