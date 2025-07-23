https://ria.ru/20250723/obstrel-2031010848.html
При ударах ВСУ по Горловке погиб мирный житель
При ударах ВСУ по Горловке погиб мирный житель - РИА Новости, 23.07.2025
При ударах ВСУ по Горловке погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате ударов украинских войск по жилому массиву "Солнечный" Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:56:00+03:00
2025-07-23T23:56:00+03:00
2025-07-23T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
солнечный
иван приходько
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате ударов украинских войск по жилому массиву "Солнечный" Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщал, что украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в жилом массиве Солнечный в Горловке. Мэр также добавлял, что в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" погиб мирный житель Горловки", - написал мэр, выразив соболезнования родным погибшего. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030202512.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, солнечный, иван приходько, стирол, происшествия
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При ударах ВСУ по Горловке погиб мирный житель
Мэр Приходько: при ударах ВСУ по жилому массиву в Горловке погиб мирный житель