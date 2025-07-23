https://ria.ru/20250723/obstrel-2031005735.html

Украинские войска обстреляли Энергодар, заявил Рогов

Украинские войска обстреляли Энергодар, заявил Рогов - РИА Новости, 23.07.2025

Украинские войска обстреляли Энергодар, заявил Рогов

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:01:00+03:00

2025-07-23T23:01:00+03:00

2025-07-23T23:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

запорожская область

владимир рогов

запорожская аэс

вооруженные силы украины

происшествия

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Симферополь, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли по Энергодару огонь из ствольной артиллерии", - сказал Рогов. По его словам, в городе было слышно не менее шести взрывов. Рогов подчеркнул, что более подробная информация уточняется. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250723/vsu--2030864135.html

https://ria.ru/20250717/zaes-2029824672.html

россия

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, энергодар, запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия