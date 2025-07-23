https://ria.ru/20250723/obmen-2031007524.html
Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех за содействие
Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех за содействие - РИА Новости, 23.07.2025
Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех за содействие
Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, поблагодарили всех, кто помог им вернуться домой, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:14:00+03:00
2025-07-23T23:14:00+03:00
2025-07-23T23:14:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, поблагодарили всех, кто помог им вернуться домой, видео предоставило Минобороны РФ. "Один из самых радостных дней в моей жизни. Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным. Спасибо вам всем большое", - сказал один из военнослужащих. "Я хочу сказать спасибо большое родине, которая нас не забыла", - добавил ещё один вернувшийся из плена солдат. Ранее МО РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.
https://ria.ru/20250723/plennye-2030996191.html
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Возвращена группа российских военнослужащих
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Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех за содействие
Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех, кто им помог