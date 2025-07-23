Рейтинг@Mail.ru
Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех за содействие - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/obmen-2031007524.html
Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех за содействие
Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех за содействие - РИА Новости, 23.07.2025
Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех за содействие
Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, поблагодарили всех, кто помог им вернуться домой, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:14:00+03:00
2025-07-23T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2031001026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_25ce4043b770e5f1ae631b055693f924.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, поблагодарили всех, кто помог им вернуться домой, видео предоставило Минобороны РФ. "Один из самых радостных дней в моей жизни. Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным. Спасибо вам всем большое", - сказал один из военнослужащих. "Я хочу сказать спасибо большое родине, которая нас не забыла", - добавил ещё один вернувшийся из плена солдат. Ранее МО РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.
https://ria.ru/20250723/plennye-2030996191.html
https://ria.ru/20250723/fidan-2030982170.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возвращена группа российских военнослужащих
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-23T23:14
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2031001026_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b16f666534f5acc5b168de60bb81ee1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Общество
Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех за содействие

Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех, кто им помог

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, поблагодарили всех, кто помог им вернуться домой, видео предоставило Минобороны РФ.
"Один из самых радостных дней в моей жизни. Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным. Спасибо вам всем большое", - сказал один из военнослужащих.
Украинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Россия предложила Украине провести новый обмен пленными
Вчера, 21:58
"Я хочу сказать спасибо большое родине, которая нас не забыла", - добавил ещё один вернувшийся из плена солдат.
Ранее МО РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Фидан заявил о готовности Турции внести свой вклад в обмен пленными
Вчера, 20:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала