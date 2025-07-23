https://ria.ru/20250723/obama-2030993472.html

Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе"

Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе" - РИА Новости, 23.07.2025

Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе"

Бывший президент США Барак Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о "российском следе", заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:42:00+03:00

2025-07-23T21:42:00+03:00

2025-07-23T21:42:00+03:00

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сша

барак обама

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о "российском следе", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Нужно провести расследование, каждого причастного нужно привлечь к ответственности", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах тюремного срока для экс-главы США. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что Обама совершил госизмену, чему есть доказательства.

https://ria.ru/20250722/tramp-2030724074.html

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в мире, сша, барак обама, дональд трамп