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Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе"
Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе" - РИА Новости, 23.07.2025
Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе"
Бывший президент США Барак Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о "российском следе", заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:42:00+03:00
2025-07-23T21:42:00+03:00
2025-07-23T21:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о "российском следе", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Нужно провести расследование, каждого причастного нужно привлечь к ответственности", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах тюремного срока для экс-главы США. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что Обама совершил госизмену, чему есть доказательства.
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в мире, сша, барак обама, дональд трамп
В мире, США, Барак Обама, Дональд Трамп
Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе"
Белый дом: Обама должен ответить за создание теории о "российском следе"