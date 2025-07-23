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Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе" - РИА Новости, 23.07.2025
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21:42 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/obama-2030993472.html
Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе"
Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе" - РИА Новости, 23.07.2025
Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе"
Бывший президент США Барак Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о "российском следе", заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:42:00+03:00
2025-07-23T21:42:00+03:00
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сша
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о "российском следе", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Нужно провести расследование, каждого причастного нужно привлечь к ответственности", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах тюремного срока для экс-главы США. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что Обама совершил госизмену, чему есть доказательства.
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в мире, сша, барак обама, дональд трамп
В мире, США, Барак Обама, Дональд Трамп
Белый дом призвал Обаму ответить за создание теории о "российском следе"

Белый дом: Обама должен ответить за создание теории о "российском следе"

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о "российском следе", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Нужно провести расследование, каждого причастного нужно привлечь к ответственности", - сказала Левитт на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах тюремного срока для экс-главы США.
Президент Дональд Трамп ранее заявил, что Обама совершил госизмену, чему есть доказательства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп
22 июля, 21:03
 
В миреСШАБарак ОбамаДональд Трамп
 
 
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