https://ria.ru/20250723/novocherkassk-2030844031.html

В Новочеркасске прооперировали мужчину, раненного при атаке БПЛА

В Новочеркасске прооперировали мужчину, раненного при атаке БПЛА - РИА Новости, 23.07.2025

В Новочеркасске прооперировали мужчину, раненного при атаке БПЛА

Врачи прооперировали жителя Новочеркасска Ростовской области, получившего ранение во время атаки БПЛА, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:18:00+03:00

2025-07-23T14:18:00+03:00

2025-07-23T14:18:00+03:00

происшествия

новочеркасск

ростовская область

шахты

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Врачи прооперировали жителя Новочеркасска Ростовской области, получившего ранение во время атаки БПЛА, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении. Ночью БПЛА ВСУ атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области. В Новочеркасске в результате атаки были ранены три человека. Один из них, по данным властей региона, получил осколочное ранение живота и находился в крайне тяжелом состоянии. "Мужчину прооперировали, он в реанимации... в стабильно тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще двум пострадавшим женщинам также была оказана медицинская помощь. Одну из них уже отпустили домой, вторая остается в травматологии.

https://ria.ru/20250723/agent-2030772859.html

новочеркасск

ростовская область

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происшествия, новочеркасск, ростовская область, шахты, вооруженные силы украины