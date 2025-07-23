https://ria.ru/20250723/nikolaev-2031009467.html

Часть Николаева на юге Украины осталась без света

Часть Николаева на юге Украины осталась без света - РИА Новости, 23.07.2025

Часть Николаева на юге Украины осталась без света

Некоторые районы города Николаев на юге Украины остались без света, причины выясняются, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:40:00+03:00

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2025-07-23T23:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

украина

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Некоторые районы города Николаев на юге Украины остались без света, причины выясняются, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "В некоторых районах города сейчас отсутствует электроэнергия", - написал Сенкевич в Telegram-канале. При этом он не указал причину ЧП, добавив, что ее сейчас выясняют.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021895122.html

николаев (украина)

украина

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николаев (украина), украина