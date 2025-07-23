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Часть Николаева на юге Украины осталась без света - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:40 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/nikolaev-2031009467.html
Часть Николаева на юге Украины осталась без света
Часть Николаева на юге Украины осталась без света - РИА Новости, 23.07.2025
Часть Николаева на юге Украины осталась без света
Некоторые районы города Николаев на юге Украины остались без света, причины выясняются, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:40:00+03:00
2025-07-23T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Некоторые районы города Николаев на юге Украины остались без света, причины выясняются, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "В некоторых районах города сейчас отсутствует электроэнергия", - написал Сенкевич в Telegram-канале. При этом он не указал причину ЧП, добавив, что ее сейчас выясняют.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021895122.html
николаев (украина)
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николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина
Часть Николаева на юге Украины осталась без света

Сенкевич: некоторые районы города Николаев остались без электричества

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Некоторые районы города Николаев на юге Украины остались без света, причины выясняются, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"В некоторых районах города сейчас отсутствует электроэнергия", - написал Сенкевич в Telegram-канале.
При этом он не указал причину ЧП, добавив, что ее сейчас выясняют.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Украина
 
 
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