https://ria.ru/20250723/nikolaev-2031009467.html
Часть Николаева на юге Украины осталась без света
Часть Николаева на юге Украины осталась без света - РИА Новости, 23.07.2025
Часть Николаева на юге Украины осталась без света
Некоторые районы города Николаев на юге Украины остались без света, причины выясняются, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:40:00+03:00
2025-07-23T23:40:00+03:00
2025-07-23T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Некоторые районы города Николаев на юге Украины остались без света, причины выясняются, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "В некоторых районах города сейчас отсутствует электроэнергия", - написал Сенкевич в Telegram-канале. При этом он не указал причину ЧП, добавив, что ее сейчас выясняют.
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николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина
Часть Николаева на юге Украины осталась без света
Сенкевич: некоторые районы города Николаев остались без электричества