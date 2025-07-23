https://ria.ru/20250723/nagrada-2030735969.html
Кадыров получил высшую награду "РусГидро"
Кадыров получил высшую награду "РусГидро" - РИА Новости, 23.07.2025
Кадыров получил высшую награду "РусГидро"
ПАО "РусГидро" присвоило главе Чечни Рамзану Кадырову высшую награду компании - почетный знак "За развитие гидроэнергетики", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:01:00+03:00
2025-07-23T00:01:00+03:00
2025-07-23T00:01:00+03:00
итум-калинский район
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 22 июл - РИА Новости. ПАО "РусГидро" присвоило главе Чечни Рамзану Кадырову высшую награду компании - почетный знак "За развитие гидроэнергетики", передает корреспондент РИА Новости. Награду для Кадырова передали председателю правительства Чечни Магомеду Даудову в рамках церемонии ввода в работу Башенной ГЭС в Итум-Калинском районе Чечни. "За вклад в строительство, содействие и сотрудничество высшей наградой ПАО "РусГидро" - почетным знаком … "За развитие гидроэнергетики" награждается глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров", - объявил ведущий. В Telegram-канале Кадыров отметил, что ему было приятно узнать о награде. "Я очень признателен им за это", - написал он. В рамках ввода в эксплуатацию ГЭС также высшей наградой Чечни - Орденом Кадырова - награжден заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" Николай Карпухин, различными федеральными и региональными наградами отмечены отличившиеся сотрудники "РусГидро" и представители компаний, участвовавших в строительстве Башенной ГЭС.
https://ria.ru/20250601/kadyrov-2020352274.html
https://ria.ru/20250627/nagrada-2025697519.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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итум-калинский район, рамзан кадыров, магомед даудов, русгидро, общество
Итум-Калинский район, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, РусГидро, Общество
Кадыров получил высшую награду "РусГидро"
Главе Чечни Кадырову присвоили почетный знак за развитие гидроэнергетики