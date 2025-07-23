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Источник подтвердил время начала российско-украинских переговоров - РИА Новости, 23.07.2025
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14:00 23.07.2025 (обновлено: 14:06 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/nachalo-2030838516.html
Источник подтвердил время начала российско-украинских переговоров
Источник подтвердил время начала российско-украинских переговоров - РИА Новости, 23.07.2025
Источник подтвердил время начала российско-украинских переговоров
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:00:00+03:00
2025-07-23T14:06:00+03:00
турция
россия
украина
в мире
стамбул
владимир мединский
игорь костюков (генштаб)
михаил галузин
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Планируется, что встреча между делегациями РФ и Украины начнется во дворце Чираган в Стамбуле в 19.00 (время совпадает с мск - ред.)", - сообщил источник.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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турция, россия, украина, в мире, стамбул, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), михаил галузин
Турция, Россия, Украина, В мире, Стамбул, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Генштаб), Михаил Галузин
Источник подтвердил время начала российско-украинских переговоров

Начало переговоров РФ и Украины запланировано на 19.00 мск в Чирагане

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПерекрытый въезд на территорию дворца Чираган в Стамбуле
Перекрытый въезд на территорию дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Перекрытый въезд на территорию дворца Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Планируется, что встреча между делегациями РФ и Украины начнется во дворце Чираган в Стамбуле в 19.00 (время совпадает с мск - ред.)", - сообщил источник.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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ТурцияРоссияУкраинаВ миреСтамбулВладимир МединскийИгорь Костюков (Генштаб)Михаил Галузин
 
 
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