https://ria.ru/20250723/nachalo-2030838516.html

Источник подтвердил время начала российско-украинских переговоров

Источник подтвердил время начала российско-украинских переговоров - РИА Новости, 23.07.2025

Источник подтвердил время начала российско-украинских переговоров

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 23.07.2025

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турция

россия

украина

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стамбул

владимир мединский

игорь костюков (генштаб)

михаил галузин

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Планируется, что встреча между делегациями РФ и Украины начнется во дворце Чираган в Стамбуле в 19.00 (время совпадает с мск - ред.)", - сообщил источник.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html

турция

россия

украина

стамбул

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турция, россия, украина, в мире, стамбул, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), михаил галузин