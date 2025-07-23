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Ограничения НАБУ могут отменить на следующей неделе, заявил депутат
Ограничения НАБУ могут отменить на следующей неделе, заявил депутат - РИА Новости, 23.07.2025
Ограничения НАБУ могут отменить на следующей неделе, заявил депутат
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что уже на предстоящей неделе парламент может отменить нормы, ограничивающие полномочия и отменяющие... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:03:00+03:00
2025-07-23T21:03:00+03:00
2025-07-23T21:03:00+03:00
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владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что уже на предстоящей неделе парламент может отменить нормы, ограничивающие полномочия и отменяющие независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ранее украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду во многих городах Украины прошли акции протестов против закона, ограничивающего полномочия НАБУ. "На следующей неделе собирают Раду отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Даты пока нет, срочно пытаются выяснить явку… Большую роль в этом сыграла категорическая позиция партнеров (особенно в отношении денег)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинской власти уже не верит, поэтому вместе с другими депутатами регистрирует законопроект, который позволит отменить нормы, ограничивающие независимость антикоррупционных органов. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030968997.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Ограничения НАБУ могут отменить на следующей неделе, заявил депутат
Железняк: Рада на следующей неделе может отменить ограничения НАБУ и САП