https://ria.ru/20250723/nabu-2030987183.html

Ограничения НАБУ могут отменить на следующей неделе, заявил депутат

Ограничения НАБУ могут отменить на следующей неделе, заявил депутат - РИА Новости, 23.07.2025

Ограничения НАБУ могут отменить на следующей неделе, заявил депутат

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что уже на предстоящей неделе парламент может отменить нормы, ограничивающие полномочия и отменяющие... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:03:00+03:00

2025-07-23T21:03:00+03:00

2025-07-23T21:03:00+03:00

в мире

киев

украина

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56433a8f3f9d170344936f4bca0c8d6.jpg

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что уже на предстоящей неделе парламент может отменить нормы, ограничивающие полномочия и отменяющие независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ранее украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду во многих городах Украины прошли акции протестов против закона, ограничивающего полномочия НАБУ. "На следующей неделе собирают Раду отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Даты пока нет, срочно пытаются выяснить явку… Большую роль в этом сыграла категорическая позиция партнеров (особенно в отношении денег)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинской власти уже не верит, поэтому вместе с другими депутатами регистрирует законопроект, который позволит отменить нормы, ограничивающие независимость антикоррупционных органов. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030968997.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030964908.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины