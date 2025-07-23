https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html

МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza

МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza - РИА Новости, 23.07.2025

МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza

МВД РФ опубликовало видео задержания полицейского, который, по версии следствия, передавал информацию Telegram-каналу Baza. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:48:00+03:00

2025-07-23T17:48:00+03:00

2025-07-23T18:03:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

telegram-канал baza

россия

красноярский край

белгородская область

глеб трифонов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030908804_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4de1a85970f70decd1c7d78a2acaad09.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МВД РФ опубликовало видео задержания полицейского, который, по версии следствия, передавал информацию Telegram-каналу Baza.На видео силовики врываются в дом к одному из полицейских и кладут его на пол. На кадрах также видно, что в задержании принимали участие сотрудники ФСБ.Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). В этот же день пресс-служба столичного главка СК РФ Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что главреда Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Полиция пришла с обысками в офис и в квартиру главреда. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.Как сообщали в столичном СК, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

https://ria.ru/20250723/prestuplenie-2030906720.html

россия

красноярский край

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания полицейских, которые, по версии следствия, передавали информацию Telegram-каналу Baza МВД показало кадры задержания полицейских, которые, по версии следствия, передавали информацию Telegram-каналу Baza. 2025-07-23T17:48 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram-канал baza, россия, красноярский край, белгородская область, глеб трифонов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)