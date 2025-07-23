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МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza - РИА Новости, 23.07.2025
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17:48 23.07.2025 (обновлено: 18:03 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html
МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza
МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza - РИА Новости, 23.07.2025
МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza
МВД РФ опубликовало видео задержания полицейского, который, по версии следствия, передавал информацию Telegram-каналу Baza. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:48:00+03:00
2025-07-23T18:03:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
telegram-канал baza
россия
красноярский край
белгородская область
глеб трифонов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МВД РФ опубликовало видео задержания полицейского, который, по версии следствия, передавал информацию Telegram-каналу Baza.На видео силовики врываются в дом к одному из полицейских и кладут его на пол. На кадрах также видно, что в задержании принимали участие сотрудники ФСБ.Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). В этот же день пресс-служба столичного главка СК РФ Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что главреда Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Полиция пришла с обысками в офис и в квартиру главреда. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.Как сообщали в столичном СК, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.
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россия
красноярский край
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Кадры задержания полицейских, которые, по версии следствия, передавали информацию Telegram-каналу Baza
МВД показало кадры задержания полицейских, которые, по версии следствия, передавали информацию Telegram-каналу Baza.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram-канал baza, россия, красноярский край, белгородская область, глеб трифонов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Telegram-канал Baza, Россия, Красноярский край, Белгородская область, Глеб Трифонов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza

МВД опубликовало видео задержания передававших информацию Baza полицейских

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МВД РФ опубликовало видео задержания полицейского, который, по версии следствия, передавал информацию Telegram-каналу Baza.
На видео силовики врываются в дом к одному из полицейских и кладут его на пол. На кадрах также видно, что в задержании принимали участие сотрудники ФСБ.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). В этот же день пресс-служба столичного главка СК РФ Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что главреда Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Полиция пришла с обысками в офис и в квартиру главреда. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.
Как сообщали в столичном СК, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Telegram-канал BazaРоссияКрасноярский крайБелгородская областьГлеб ТрифоновСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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