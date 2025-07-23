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В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей
В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей - РИА Новости, 23.07.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T01:06:00+03:00
2025-07-23T01:06:00+03:00
2025-07-23T03:13:00+03:00
общество
сергей миронов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, на рассмотрение законопроект вынесут уже в среду."Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц", — сообщается в пояснительной записке.В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что 50 тысяч рублей — это сумма, позволяющая людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.
https://ria.ru/20250721/mrot-2030378806.html
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РИА Новости
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общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей
Миронов предложил увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов
. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, на рассмотрение законопроект вынесут уже в среду.
"Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц", — сообщается в пояснительной записке.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что 50 тысяч рублей — это сумма, позволяющая людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.