https://ria.ru/20250723/mrot-2030740663.html

В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей

В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей - РИА Новости, 23.07.2025

В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T01:06:00+03:00

2025-07-23T01:06:00+03:00

2025-07-23T03:13:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, на рассмотрение законопроект вынесут уже в среду."Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц", — сообщается в пояснительной записке.В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что 50 тысяч рублей — это сумма, позволяющая людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.

https://ria.ru/20250721/mrot-2030378806.html

https://ria.ru/20250721/mrot--2030377844.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей миронов, госдума рф