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В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей - РИА Новости, 23.07.2025
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01:06 23.07.2025 (обновлено: 03:13 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/mrot-2030740663.html
В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей
В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей - РИА Новости, 23.07.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер... РИА Новости, 23.07.2025
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2025-07-23T03:13:00+03:00
общество
сергей миронов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, на рассмотрение законопроект вынесут уже в среду."Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц", — сообщается в пояснительной записке.В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что 50 тысяч рублей — это сумма, позволяющая людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.
https://ria.ru/20250721/mrot-2030378806.html
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общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей

Миронов предложил увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, на рассмотрение законопроект вынесут уже в среду.
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян
21 июля, 11:44
"Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц", — сообщается в пояснительной записке.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что 50 тысяч рублей — это сумма, позволяющая людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.
Работник почтамта пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
МРОТ вырастет более чем на 20 процентов
21 июля, 11:38
 
ОбществоСергей МироновГосдума РФ
 
 
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