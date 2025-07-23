https://ria.ru/20250723/moskva-2030798377.html
В Москве благоустроят более 80 знаковых объектов в 2025 году
В Москве благоустроят более 80 знаковых объектов в 2025 году - РИА Новости, 23.07.2025
В Москве благоустроят более 80 знаковых объектов в 2025 году
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 80 знаковых объектов в разных районах столицы, сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:56:00+03:00
2025-07-23T11:56:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 80 знаковых объектов в разных районах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланированы работы по благоустройству 83 знаковых объектов, это - парки, скверы, бульвары, площади и общественные пространства, расположенные около точек притяжения - станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов. Основная часть работ пройдет за пределами центральной части города, ведь главная задача - создать комфортные условия для каждого жителя", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что среди проектов - общественное пространство у Ивановских прудов, территория вокруг Храма Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, парки "Центральный" во Внукове, "Пионерский" в ЗАО и "Дубрава" в Куркино. Кроме того, запланировано обновление части парка 850-летия Москвы на юго-востоке, территории возле Изютинского пруда, Симферопольского и Черноморского бульваров в ЮАО. "В ходе работ отремонтируем пешеходные дорожки, разобьем газоны и цветники, оборудуем спортивные и детские площадки, обустроим места для тихого отдыха. В результате уже этой осенью миллионы москвичей получат современные комфортные пространства возле своих домов, мест работы и учебы", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что для всех объектов - от дворов, парков, скверов и до территорий объектов образования и здравоохранения – разработаны единые стандарты благоустройства. Это позволит каждому жителю иметь в шаговой доступности необходимую инфраструктуру для занятий спортом, досуга с детьми, отдыха на озелененных территориях.
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москва, петр бирюков, парки, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Парки, Благоустройство
В Москве благоустроят более 80 знаковых объектов в 2025 году
Бирюков: в Москве в 2025 году благоустроят более 80 знаковых объектов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 80 знаковых объектов в разных районах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году запланированы работы по благоустройству 83 знаковых объектов, это - парки, скверы, бульвары, площади и общественные пространства, расположенные около точек притяжения - станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов. Основная часть работ пройдет за пределами центральной части города, ведь главная задача - создать комфортные условия для каждого жителя", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что среди проектов - общественное пространство у Ивановских прудов, территория вокруг Храма Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, парки "Центральный" во Внукове, "Пионерский" в ЗАО и "Дубрава" в Куркино. Кроме того, запланировано обновление части парка 850-летия Москвы на юго-востоке, территории возле Изютинского пруда, Симферопольского и Черноморского бульваров в ЮАО.
"В ходе работ отремонтируем пешеходные дорожки, разобьем газоны и цветники, оборудуем спортивные и детские площадки, обустроим места для тихого отдыха. В результате уже этой осенью миллионы москвичей получат современные комфортные пространства возле своих домов, мест работы и учебы", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что для всех объектов - от дворов, парков, скверов и до территорий объектов образования и здравоохранения – разработаны единые стандарты благоустройства. Это позволит каждому жителю иметь в шаговой доступности необходимую инфраструктуру для занятий спортом, досуга с детьми, отдыха на озелененных территориях.