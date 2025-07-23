https://ria.ru/20250723/moskva-2030753421.html
Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара
Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара - РИА Новости, 23.07.2025
Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара
Движение по улице Мытная в Москве перекрыто из-за пожара в жилом доме, сообщил департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:42:00+03:00
2025-07-23T05:42:00+03:00
2025-07-23T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосгортранс
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение по улице Мытная в Москве перекрыто из-за пожара в жилом доме, сообщил департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара. "️В связи с пожаром на Мытной улице, дом 25 перекрыто движение по улице Мытная. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении дептранса. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "На месте присутствует один автобус "Мосгортранса" для размещения граждан", - добавили в дептрансе.
https://ria.ru/20250722/pozhar--2030635692.html
https://ria.ru/20250723/pozhar-2030744812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгортранс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мосгортранс
Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара
Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара в жилом доме