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Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:42 23.07.2025 (обновлено: 11:06 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/moskva-2030753421.html
Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара
Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара - РИА Новости, 23.07.2025
Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара
Движение по улице Мытная в Москве перекрыто из-за пожара в жилом доме, сообщил департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:42:00+03:00
2025-07-23T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосгортранс
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение по улице Мытная в Москве перекрыто из-за пожара в жилом доме, сообщил департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара. "️В связи с пожаром на Мытной улице, дом 25 перекрыто движение по улице Мытная. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении дептранса. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "На месте присутствует один автобус "Мосгортранса" для размещения граждан", - добавили в дептрансе.
https://ria.ru/20250722/pozhar--2030635692.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгортранс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мосгортранс
Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара

Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара в жилом доме

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЭкстренные службы на месте пожара в многоквартирном доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025
Экстренные службы на месте пожара в многоквартирном доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Экстренные службы на месте пожара в многоквартирном доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение по улице Мытная в Москве перекрыто из-за пожара в жилом доме, сообщил департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара.
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"️В связи с пожаром на Мытной улице, дом 25 перекрыто движение по улице Мытная. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении дептранса.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"На месте присутствует один автобус "Мосгортранса" для размещения граждан", - добавили в дептрансе.
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мосгортранс
 
 
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