https://ria.ru/20250723/moskva-2030749940.html
В Москве может появиться улица имени генерала Кириллова
В Москве может появиться улица имени генерала Кириллова - РИА Новости, 23.07.2025
В Москве может появиться улица имени генерала Кириллова
Улица имени генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в прошлом году в результате теракта, может появиться в Москве, мэр столицы Сергей Собянин поддержал... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:38:00+03:00
2025-07-23T04:38:00+03:00
2025-07-23T04:38:00+03:00
общество
россия
москва
европа
игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Улица имени генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в прошлом году в результате теракта, может появиться в Москве, мэр столицы Сергей Собянин поддержал присвоение нового названия проектируемым проездам №1039 и 1040, следует из ответа мэрии на обращение руководителя межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александра Корсунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Увековечение памяти Кириллова ранее истечения 10-летнего срока со дня его смерти путем присвоения наименования "улица Генерала Кириллова" проектируемым проездам №1039 и 1040, расположенным в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа города Москвы, поддержано мэром Москвы Собяниным", - говорится в ответе. В документе отмечается, что данный вопрос рассмотрели 4 июля на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов в Москве с положительным результатом. Сообщается также, что Мосгорнаследие подготовило проект соответствующего постановления правительства Москвы, который в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными органами исполнительной власти города. "Благодарен мэру Собянину за оперативную реакцию и поддержку инициативы. Это стало возможным в том числе благодаря оценке генерала Кириллова его товарищами и коллегами как истинного патриота России", - сказал Корсунов РИА Новости. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250206/shtentsel-1997648671.html
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005430777.html
https://ria.ru/20231020/svo-1904023755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Россия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Москве может появиться улица имени генерала Кириллова
В Москве может появиться улица имени генерала Кириллова, погибшего при теракте
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Улица имени генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в прошлом году в результате теракта, может появиться в Москве, мэр столицы Сергей Собянин поддержал присвоение нового названия проектируемым проездам №1039 и 1040, следует из ответа мэрии на обращение руководителя межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александра Корсунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Увековечение памяти Кириллова ранее истечения 10-летнего срока со дня его смерти путем присвоения наименования "улица Генерала Кириллова" проектируемым проездам №1039 и 1040, расположенным в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа города Москвы, поддержано мэром Москвы Собяниным", - говорится в ответе.
В документе отмечается, что данный вопрос рассмотрели 4 июля на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов в Москве с положительным результатом.
Сообщается также, что Мосгорнаследие подготовило проект соответствующего постановления правительства Москвы, который в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными органами исполнительной власти города.
"Благодарен мэру Собянину за оперативную реакцию и поддержку инициативы. Это стало возможным в том числе благодаря оценке генерала Кириллова его товарищами и коллегами как истинного патриота России", - сказал Корсунов РИА Новости.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве
было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ
ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу
.
По данным СК РФ
, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг
внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.