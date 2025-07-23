https://ria.ru/20250723/moskva-2030749940.html

В Москве может появиться улица имени генерала Кириллова

В Москве может появиться улица имени генерала Кириллова - РИА Новости, 23.07.2025

В Москве может появиться улица имени генерала Кириллова

Улица имени генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в прошлом году в результате теракта, может появиться в Москве, мэр столицы Сергей Собянин поддержал... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T04:38:00+03:00

2025-07-23T04:38:00+03:00

2025-07-23T04:38:00+03:00

общество

россия

москва

европа

игорь кириллов

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Улица имени генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в прошлом году в результате теракта, может появиться в Москве, мэр столицы Сергей Собянин поддержал присвоение нового названия проектируемым проездам №1039 и 1040, следует из ответа мэрии на обращение руководителя межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александра Корсунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Увековечение памяти Кириллова ранее истечения 10-летнего срока со дня его смерти путем присвоения наименования "улица Генерала Кириллова" проектируемым проездам №1039 и 1040, расположенным в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа города Москвы, поддержано мэром Москвы Собяниным", - говорится в ответе. В документе отмечается, что данный вопрос рассмотрели 4 июля на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов в Москве с положительным результатом. Сообщается также, что Мосгорнаследие подготовило проект соответствующего постановления правительства Москвы, который в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными органами исполнительной власти города. "Благодарен мэру Собянину за оперативную реакцию и поддержку инициативы. Это стало возможным в том числе благодаря оценке генерала Кириллова его товарищами и коллегами как истинного патриота России", - сказал Корсунов РИА Новости. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250206/shtentsel-1997648671.html

https://ria.ru/20250317/gosduma-2005430777.html

https://ria.ru/20231020/svo-1904023755.html

россия

москва

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)