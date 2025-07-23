https://ria.ru/20250723/moshenniki-2030833252.html

Телефонные мошенники похитили у пенсионера деньги, напугав утечкой данных

Телефонные мошенники похитили у пенсионера деньги, напугав утечкой данных - РИА Новости, 23.07.2025

Телефонные мошенники похитили у пенсионера деньги, напугав утечкой данных

Телефонные мошенники под видом бывшего начальства и под предлогом утечки персональных данных похитили почти 35 миллионов рублей у московского пенсионера,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:35:00+03:00

2025-07-23T13:35:00+03:00

2025-07-23T13:35:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Телефонные мошенники под видом бывшего начальства и под предлогом утечки персональных данных похитили почти 35 миллионов рублей у московского пенсионера, сообщает столичная прокуратура. По информации ведомства, 77-летнему пенсионеру позвонил якобы заместитель генерального директора организации, в которой он ранее работал, и сообщил об утечке персональных данных. Затем с москвичом связался псевдосиловик, который "подтвердил" эту информацию, сообщив, что теперь сбережения могут быть похищены мошенниками и нужно их перевести на основной единый безопасный банковский счет. "Выполняя телефонные инструкции мошенника, пострадавший купил новый мобильный телефон, по которому продолжил общение с аферистами и рассказал обо всех счетах и сумме сбережений. Под руководством звонившего мужчина снял со счетов деньги, взял сбережения в рублях и валюте, хранившиеся дома, и передал их по кодовому слову курьерам, которые якобы должны были внести наличность на безопасный счет. Общая сумма похищенного превышает 34,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Установление лиц, причастных к хищению, находится на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250717/moskva-2029638257.html

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происшествия, москва