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Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом

Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом - РИА Новости, 23.07.2025

Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом

Россияне могут столкнуться с мошенниками при обмене валюты за рубежом, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T02:15:00+03:00

2025-07-23T02:15:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне могут столкнуться с мошенниками при обмене валюты за рубежом, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.По ее словам, злоумышленники могут обмануть с курсом или выдать фальшивые купюры. Такой риск существует при обмене денег с рук или в нелегальных пунктах."Например, человек захотел обменять валюту. Ему предлагают курс и говорят, что он супервыгодный, какие-то акции, минимум комиссии и так далее. А по факту оказывается, что обманули с курсом, и он на самом деле невыгодный для человека", — указала Георгиева.Если в результате обмена валюты человеку выдали фальшивую купюру, то попытка оплатить ей товары или услуги будет считаться преступлением.Чтобы не столкнуться с неприятностями, эксперт посоветовала менять валюту за границей только в официальных обменных пунктах, банках или отелях. Кроме того, эксперт посоветовала привезти с собой немного наличных на первое время, чтобы избежать паники при поиске пункта сразу по прибытии.

https://ria.ru/20250722/perevod-2030514998.html

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алла георгиева, общество, россия, путешествия, мошенничество, деньги