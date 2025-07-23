Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:15 23.07.2025 (обновлено: 11:10 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/moshenniki-2030735119.html
Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом
Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом - РИА Новости, 23.07.2025
Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом
Россияне могут столкнуться с мошенниками при обмене валюты за рубежом, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:15:00+03:00
2025-07-23T11:10:00+03:00
туризм
алла георгиева
общество
россия
путешествия
мошенничество
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030789798_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1cb77cd3109bbaaa0a6f37f382a9c2d2.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне могут столкнуться с мошенниками при обмене валюты за рубежом, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.По ее словам, злоумышленники могут обмануть с курсом или выдать фальшивые купюры. Такой риск существует при обмене денег с рук или в нелегальных пунктах."Например, человек захотел обменять валюту. Ему предлагают курс и говорят, что он супервыгодный, какие-то акции, минимум комиссии и так далее. А по факту оказывается, что обманули с курсом, и он на самом деле невыгодный для человека", — указала Георгиева.Если в результате обмена валюты человеку выдали фальшивую купюру, то попытка оплатить ей товары или услуги будет считаться преступлением.Чтобы не столкнуться с неприятностями, эксперт посоветовала менять валюту за границей только в официальных обменных пунктах, банках или отелях. Кроме того, эксперт посоветовала привезти с собой немного наличных на первое время, чтобы избежать паники при поиске пункта сразу по прибытии.
https://ria.ru/20250722/perevod-2030514998.html
https://ria.ru/20250711/kredit-2028470883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030789798_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3b07354dad24e11f5d483989798030e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алла георгиева, общество, россия, путешествия, мошенничество, деньги
Туризм, Алла Георгиева, Общество, Россия, Путешествия, Мошенничество, Деньги
Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом

Юрист Георгиева: при обмене валюты за рубежом можно столкнуться с мошенниками

© Getty Images / SOPA ImagesМужчина в обменном пункте в Турции
Мужчина в обменном пункте в Турции - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / SOPA Images
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне могут столкнуться с мошенниками при обмене валюты за рубежом, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.
По ее словам, злоумышленники могут обмануть с курсом или выдать фальшивые купюры. Такой риск существует при обмене денег с рук или в нелегальных пунктах.
Карта и телефон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца
Вчера, 02:15
«
"Например, человек захотел обменять валюту. Ему предлагают курс и говорят, что он супервыгодный, какие-то акции, минимум комиссии и так далее. А по факту оказывается, что обманули с курсом, и он на самом деле невыгодный для человека", — указала Георгиева.
Если в результате обмена валюты человеку выдали фальшивую купюру, то попытка оплатить ей товары или услуги будет считаться преступлением.
Чтобы не столкнуться с неприятностями, эксперт посоветовала менять валюту за границей только в официальных обменных пунктах, банках или отелях. Кроме того, эксперт посоветовала привезти с собой немного наличных на первое время, чтобы избежать паники при поиске пункта сразу по прибытии.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Эксперт научил, как максимально защитить себя от чужого кредита
11 июля, 03:18
 
ТуризмАлла ГеоргиеваОбществоРоссияПутешествияМошенничествоДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала