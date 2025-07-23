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Эксперт предупредил о демографическом кризисе в Молдавии - РИА Новости, 23.07.2025
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20:07 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030966620.html
Эксперт предупредил о демографическом кризисе в Молдавии
Эксперт предупредил о демографическом кризисе в Молдавии - РИА Новости, 23.07.2025
Эксперт предупредил о демографическом кризисе в Молдавии
Молдавия рискует в ближайшее время столкнуться с беспрецедентным демографическим кризисом из-за массового отъезда молодежи, заявил эксперт по экономической... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:07:00+03:00
2025-07-23T20:07:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Молдавия рискует в ближайшее время столкнуться с беспрецедентным демографическим кризисом из-за массового отъезда молодежи, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. "Молдавию ждёт беспрецедентный демографический кризис. В Молдавии образовалась демографическая яма из-за массовой эмиграции молодёжи. За последние 10 лет численность населения сократилась на 463 тысячи человек. Только в 2024 году страну покинули 32 тысячи человек, а естественная убыль составила ещё 10 тысяч", - заявил Ионицэ журналистам. По его словам, молодёжь уезжает всё активнее. Если в 2015 году за границей находился каждый пятый гражданин, то сегодня — каждый третий, отметил он. "Число детей до 14 лет сократилось на 20 процентов, а число молодёжи — на 40 процентов. При таком темпе, с учётом сокращения рождаемости и того, что миграция затрагивает в основном молодёжь, через несколько лет каждый третий житель этой страны будет пожилым", - заключил эксперт. Озвученные экспертом цифры подтверждаются данными Национального бюро статистики (НБС), согласно которым за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка. При этом, по данным бюро, которое в 2024 году провело перепись населения, в Молдавии официально проживают 2,4 миллиона человек, что на 13,9% меньше, чем 10 лет назад. Эксперты НБС объясняют эти данные снижением естественного прироста и миграционным оттоком населения.
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030832979.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Эксперт предупредил о демографическом кризисе в Молдавии

Ионицэ: Молдавию ждет демографический кризис из-за отъезда молодежи

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Молдавия рискует в ближайшее время столкнуться с беспрецедентным демографическим кризисом из-за массового отъезда молодежи, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
"Молдавию ждёт беспрецедентный демографический кризис. В Молдавии образовалась демографическая яма из-за массовой эмиграции молодёжи. За последние 10 лет численность населения сократилась на 463 тысячи человек. Только в 2024 году страну покинули 32 тысячи человек, а естественная убыль составила ещё 10 тысяч", - заявил Ионицэ журналистам.
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По его словам, молодёжь уезжает всё активнее. Если в 2015 году за границей находился каждый пятый гражданин, то сегодня — каждый третий, отметил он.
"Число детей до 14 лет сократилось на 20 процентов, а число молодёжи — на 40 процентов. При таком темпе, с учётом сокращения рождаемости и того, что миграция затрагивает в основном молодёжь, через несколько лет каждый третий житель этой страны будет пожилым", - заключил эксперт.
Озвученные экспертом цифры подтверждаются данными Национального бюро статистики (НБС), согласно которым за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка. При этом, по данным бюро, которое в 2024 году провело перепись населения, в Молдавии официально проживают 2,4 миллиона человек, что на 13,9% меньше, чем 10 лет назад. Эксперты НБС объясняют эти данные снижением естественного прироста и миграционным оттоком населения.
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