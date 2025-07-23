https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030930972.html

ЦИК Молдавии очищает политическое поле от оппозиции, заявила депутат Таубер

ЦИК Молдавии очищает политическое поле от оппозиции, заявила депутат Таубер - РИА Новости, 23.07.2025

ЦИК Молдавии очищает политическое поле от оппозиции, заявила депутат Таубер

Центризбирком Молдавии помогает правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) установить диктатуру, очищая политическое поле от реальной оппозиции, заявила... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:45:00+03:00

2025-07-23T18:45:00+03:00

2025-07-23T18:45:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Центризбирком Молдавии помогает правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) установить диктатуру, очищая политическое поле от реальной оппозиции, заявила депутат парламента, исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер. Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиция подала жалобу на решение ЦИК в суд. "Мы уверены: нас намеренно пытаются отстранить от парламентских выборов. Избирком, поджав хвост под ПДС, играет по сценарию власти — расчищает поле от реальной оппозиции. Это прямой путь в диктатуру. Власть использует полицию, суды и другие структуры, как механизм давления", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, оппозиция намерена отстаивать свое право на участие в выборах и в судах, и на улице. "Мы защищаем не только свое право участвовать в выборах. Мы отстаиваем право народа выбирать. Действующая власть нас боится, потому что мы — сила. Мы — команда, которая строит города, благоустраивает села, поддерживает людей. Мы не "партия с плакатов", а настоящая действующая сила. Если выборы будут честными, мы выгоним этот режим из парламента в два счета", - отметила депутат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030832979.html

https://ria.ru/20250722/shor-2030730469.html

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