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Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью - РИА Новости, 23.07.2025
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15:15 23.07.2025 (обновлено: 15:25 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030858074.html
Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью
Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью - РИА Новости, 23.07.2025
Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью
Представитель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Роман Рошка назначен новым вице-премьер-министром по реинтеграции указом президента... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:15:00+03:00
2025-07-23T15:25:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Представитель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Роман Рошка назначен новым вице-премьер-министром по реинтеграции указом президента Майи Санду и принял присягу в среду, став главным переговорщиком Кишинева с Тирасполем, сообщается на сайте правительства республики. В конце мая стало известно, что власти Молдавии намерены поменять переговорщика по приднестровскому урегулированию после того, как нынешний политический представитель от Кишинева, вице-премьер молдавского правительства по реинтеграции Олег Серебрян будет назначен послом в Турции. "В среду Рошка принес присягу при вступлении в должность в среду в администрации президента в присутствии главы государства Майи Санду и премьера Дорина Речана. Согласно законодательству, Рошка станет главным переговорщиком Кишинева с Тирасполем", - отмечается в сообщении. Смена вице-премьера по вопросам Приднестровья происходит в период стагнаций переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Ранее Рошка был депутатом и возглавлял специальную парламентскую комиссию по мониторингу и контролю над политикой реинтеграции. После церемонии вступления в должность новый вице-премьер был представлен сотрудникам Бюро политики реинтеграции. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250716/mid-2029575593.html
https://ria.ru/20250622/ozerov--2024581733.html
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молдавия, кишинев, майя санду, дорин речан, обсе, в мире
Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Дорин Речан, ОБСЕ, В мире
Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью

Представителя партии ПДС Рошку назначили в Молдавии переговорщиком по ПМР

CC BY-SA 4.0 / Guvernul Republicii Moldova / Роман Рошка
Роман Рошка - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Guvernul Republicii Moldova /
Роман Рошка
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Представитель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Роман Рошка назначен новым вице-премьер-министром по реинтеграции указом президента Майи Санду и принял присягу в среду, став главным переговорщиком Кишинева с Тирасполем, сообщается на сайте правительства республики.
В конце мая стало известно, что власти Молдавии намерены поменять переговорщика по приднестровскому урегулированию после того, как нынешний политический представитель от Кишинева, вице-премьер молдавского правительства по реинтеграции Олег Серебрян будет назначен послом в Турции.
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"В среду Рошка принес присягу при вступлении в должность в среду в администрации президента в присутствии главы государства Майи Санду и премьера Дорина Речана. Согласно законодательству, Рошка станет главным переговорщиком Кишинева с Тирасполем", - отмечается в сообщении.
Смена вице-премьера по вопросам Приднестровья происходит в период стагнаций переговоров между Кишиневом и Тирасполем.
Ранее Рошка был депутатом и возглавлял специальную парламентскую комиссию по мониторингу и контролю над политикой реинтеграции. После церемонии вступления в должность новый вице-премьер был представлен сотрудникам Бюро политики реинтеграции.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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