https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030858074.html

Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью

Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью - РИА Новости, 23.07.2025

Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью

Представитель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Роман Рошка назначен новым вице-премьер-министром по реинтеграции указом президента... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:15:00+03:00

2025-07-23T15:15:00+03:00

2025-07-23T15:25:00+03:00

молдавия

кишинев

майя санду

дорин речан

обсе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030861642_0:9:1091:622_1920x0_80_0_0_d8da706fee9825d708c0983803c0d0c3.jpg

КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Представитель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Роман Рошка назначен новым вице-премьер-министром по реинтеграции указом президента Майи Санду и принял присягу в среду, став главным переговорщиком Кишинева с Тирасполем, сообщается на сайте правительства республики. В конце мая стало известно, что власти Молдавии намерены поменять переговорщика по приднестровскому урегулированию после того, как нынешний политический представитель от Кишинева, вице-премьер молдавского правительства по реинтеграции Олег Серебрян будет назначен послом в Турции. "В среду Рошка принес присягу при вступлении в должность в среду в администрации президента в присутствии главы государства Майи Санду и премьера Дорина Речана. Согласно законодательству, Рошка станет главным переговорщиком Кишинева с Тирасполем", - отмечается в сообщении. Смена вице-премьера по вопросам Приднестровья происходит в период стагнаций переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Ранее Рошка был депутатом и возглавлял специальную парламентскую комиссию по мониторингу и контролю над политикой реинтеграции. После церемонии вступления в должность новый вице-премьер был представлен сотрудникам Бюро политики реинтеграции. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250716/mid-2029575593.html

https://ria.ru/20250622/ozerov--2024581733.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, майя санду, дорин речан, обсе, в мире