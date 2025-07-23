https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030804100.html

В Молдавии назвали объединение патриотических партий судьбоносным событием

В Молдавии назвали объединение патриотических партий судьбоносным событием - РИА Новости, 23.07.2025

В Молдавии назвали объединение патриотических партий судьбоносным событием

Создание единого избирательного блока из четырех патриотических партий в Молдавии стало "судьбоносным событием" для республики в условиях катастрофической... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:25:00+03:00

2025-07-23T12:25:00+03:00

2025-07-23T12:25:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Создание единого избирательного блока из четырех патриотических партий в Молдавии стало "судьбоносным событием" для республики в условиях катастрофической ситуации с разрушением государственности и экономическим крахом, заявил РИА Новости председатель Общественного совета Молдовы Вячеслав Пержу. Накануне лидеры четырех оппозиционных партий Молдавии объявили о создании единого избирательного блока левых сил. В коалицию вошли партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина, партия социалистов бывшего главы республики Игоря Додона и "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузской автономии Ирины Влах. Политики заявили, что блок станет альтернативой правящей партии "Действие и солидарность". "Состоялось судьбоносное событие для многонационального народа Молдавии в условиях катастрофической ситуации с разрушением государственности и экономическим крахом. Объединение четырех партий в "Блок государственников" произошло вопреки беспрецедентному прессингу со стороны деструктивных сил. Поэтому объединение патриотических сил является не только стратегическим шагом на фоне предстоящих осенью выборов, но и ожиданием большинства граждан страны, разочарованных в нынешних руководителях", - сказал Пержу. Эксперт отметил, что под прикрытием европейской риторики власть в Кишиневе ведёт курс на насильственную румынизацию страны. "Методично, шаг за шагом, вытесняется молдавский язык. Фальсифицируется история многовековой Молдовы. Это не европейская интеграция. Это уничтожение государства", - добавил собеседник агентства. Общественный деятель подчеркнул, что поддержка граждан, в том числе проживающих за пределами страны, может обеспечить блоку большинство в парламенте. "Только массовость, участие патриотов Молдовы позволит остановить "распродажу и разрушение страны" и поможет перейти к этапу инновационного развития", - подытожил он. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250722/shor-2030730469.html

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий тарлев, владимир воронин, игорь додон