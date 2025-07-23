https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030789271.html

В молдавской оппозиции сообщили о попытке задержания лидера партии "Шанс"

В молдавской оппозиции сообщили о попытке задержания лидера партии "Шанс" - РИА Новости, 23.07.2025

В молдавской оппозиции сообщили о попытке задержания лидера партии "Шанс"

Полиция в Кишиневе попыталась без объяснения причин задержать у Апелляционной палаты лидера оппозиционной партии "Шанс" Алексея Лунгу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:07:00+03:00

2025-07-23T11:07:00+03:00

2025-07-23T11:07:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. Полиция в Кишиневе попыталась без объяснения причин задержать у Апелляционной палаты лидера оппозиционной партии "Шанс" Алексея Лунгу, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока "Победа". В среду политсила оспаривает в Апелляционном суде отказ ЦИК зарегистрировать его для участия в парламентских выборах. "Без объяснения причин полицейские попыталась затолкать Алексея в автомобиль, когда он направлялся в здание суда. Сейчас к нему выехал адвокат. Алексей заявил полицейским, что без адвоката не поедет в участок", - отметили в политблоке "Победа", в который также входит партия "Шанс". Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным, отметив, что оно будет обжаловано в суде. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.️

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030538455.html

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кишинев, молдавия, гагаузия, василий боля, евгения гуцул, в мире