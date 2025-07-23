https://ria.ru/20250723/mishustin-2030761285.html

Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру у аэропорта в Горно-Алтайске

Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру у аэропорта в Горно-Алтайске - РИА Новости, 23.07.2025

Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру у аэропорта в Горно-Алтайске

Важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг международного аэропорта в Горно-Алтайске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:56:00+03:00

2025-07-23T07:56:00+03:00

2025-07-23T09:47:00+03:00

горно-алтайск

россия

республика алтай

михаил мишустин

андрей турчак

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030772093_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_55248df54d6184b7af3ed303fcd0ef43.jpg

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг международного аэропорта в Горно-Алтайске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе рабочей поездки в Республику Алтай встретился с главой региона Андреем Турчаком. "Принято было решение в прошлом году, мы с Вами как раз это обсуждали, о строительстве современного аэропорта, теперь уже международного. Средства есть, запланированы, инвесторы есть. И очень важно обеспечить, конечно, всю комплексную застройку вокруг, как логистическую - это и транспортный узел, дороги, сервисное обслуживание", - сказал Мишустин на встрече и спросил, как идут эти работы. В свою очередь Турчак доложил, что на сегодня на территории аэровокзала уже открыт современный международный пункт пропуска. "Туристический поток растет, и аэропортовая инфраструктура с ним уже не справляется. Поэтому к 2028 году в рамках концессионного соглашения мы завершим модернизацию всей аэродромной инфраструктуры и построим новый терминал", - сказал Турчак. Он также отметил, что власти региона планируют нарастить пассажиропоток к 2030 году до 1,3 миллиона пассажиров в год. Также глава региона доложил о дорожной инфраструктуре. По его данным, в республике в этом году планируется привести в нормативное состояние 101 километр дорог и 12 мостов. Кроме того, как отметил Турчак, в этом году начнется реконструкция Чуйского тракта. "Это участок в 21 километр до Манжерока, что позволит решить проблему с заторами, особенно в высокий туристический сезон и позволит нам снизить аварийность", - добавил глава республики. "Я знаю, что Вы активно занимаетесь как раз инфраструктурой. Важно держать все, конечно, на личном контроле, чтобы логистическая инфраструктура позволила расширить возможности туризма", - подчеркнул Мишустин в свою очередь.

https://ria.ru/20241004/altay-1976344637.html

https://ria.ru/20250506/mishustin-2015282762.html

https://ria.ru/20250723/mishustin-2030759961.html

горно-алтайск

россия

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горно-алтайск, россия, республика алтай, михаил мишустин, андрей турчак, экономика