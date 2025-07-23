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Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру у аэропорта в Горно-Алтайске - РИА Новости, 23.07.2025
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07:56 23.07.2025 (обновлено: 09:47 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/mishustin-2030761285.html
Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру у аэропорта в Горно-Алтайске
Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру у аэропорта в Горно-Алтайске - РИА Новости, 23.07.2025
Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру у аэропорта в Горно-Алтайске
Важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг международного аэропорта в Горно-Алтайске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:56:00+03:00
2025-07-23T09:47:00+03:00
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг международного аэропорта в Горно-Алтайске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе рабочей поездки в Республику Алтай встретился с главой региона Андреем Турчаком. "Принято было решение в прошлом году, мы с Вами как раз это обсуждали, о строительстве современного аэропорта, теперь уже международного. Средства есть, запланированы, инвесторы есть. И очень важно обеспечить, конечно, всю комплексную застройку вокруг, как логистическую - это и транспортный узел, дороги, сервисное обслуживание", - сказал Мишустин на встрече и спросил, как идут эти работы. В свою очередь Турчак доложил, что на сегодня на территории аэровокзала уже открыт современный международный пункт пропуска. "Туристический поток растет, и аэропортовая инфраструктура с ним уже не справляется. Поэтому к 2028 году в рамках концессионного соглашения мы завершим модернизацию всей аэродромной инфраструктуры и построим новый терминал", - сказал Турчак. Он также отметил, что власти региона планируют нарастить пассажиропоток к 2030 году до 1,3 миллиона пассажиров в год. Также глава региона доложил о дорожной инфраструктуре. По его данным, в республике в этом году планируется привести в нормативное состояние 101 километр дорог и 12 мостов. Кроме того, как отметил Турчак, в этом году начнется реконструкция Чуйского тракта. "Это участок в 21 километр до Манжерока, что позволит решить проблему с заторами, особенно в высокий туристический сезон и позволит нам снизить аварийность", - добавил глава республики. "Я знаю, что Вы активно занимаетесь как раз инфраструктурой. Важно держать все, конечно, на личном контроле, чтобы логистическая инфраструктура позволила расширить возможности туризма", - подчеркнул Мишустин в свою очередь.
https://ria.ru/20241004/altay-1976344637.html
https://ria.ru/20250506/mishustin-2015282762.html
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горно-алтайск, россия, республика алтай, михаил мишустин, андрей турчак, экономика
Горно-Алтайск, Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин, Андрей Турчак, Экономика
Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру у аэропорта в Горно-Алтайске

Мишустин: важно обеспечить застройку вокруг аэропорта в Горно-Алтайске

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг международного аэропорта в Горно-Алтайске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в ходе рабочей поездки в Республику Алтай встретился с главой региона Андреем Турчаком.
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"Принято было решение в прошлом году, мы с Вами как раз это обсуждали, о строительстве современного аэропорта, теперь уже международного. Средства есть, запланированы, инвесторы есть. И очень важно обеспечить, конечно, всю комплексную застройку вокруг, как логистическую - это и транспортный узел, дороги, сервисное обслуживание", - сказал Мишустин на встрече и спросил, как идут эти работы.
В свою очередь Турчак доложил, что на сегодня на территории аэровокзала уже открыт современный международный пункт пропуска.
"Туристический поток растет, и аэропортовая инфраструктура с ним уже не справляется. Поэтому к 2028 году в рамках концессионного соглашения мы завершим модернизацию всей аэродромной инфраструктуры и построим новый терминал", - сказал Турчак. Он также отметил, что власти региона планируют нарастить пассажиропоток к 2030 году до 1,3 миллиона пассажиров в год.
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Также глава региона доложил о дорожной инфраструктуре. По его данным, в республике в этом году планируется привести в нормативное состояние 101 километр дорог и 12 мостов.
Кроме того, как отметил Турчак, в этом году начнется реконструкция Чуйского тракта. "Это участок в 21 километр до Манжерока, что позволит решить проблему с заторами, особенно в высокий туристический сезон и позволит нам снизить аварийность", - добавил глава республики.
"Я знаю, что Вы активно занимаетесь как раз инфраструктурой. Важно держать все, конечно, на личном контроле, чтобы логистическая инфраструктура позволила расширить возможности туризма", - подчеркнул Мишустин в свою очередь.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Горно-АлтайскРоссияРеспублика АлтайМихаил МишустинАндрей ТурчакЭкономика
 
 
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