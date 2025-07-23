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Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае - РИА Новости, 23.07.2025
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07:50 23.07.2025 (обновлено: 11:34 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/mishustin-2030760860.html
Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае
Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае - РИА Новости, 23.07.2025
Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае
Правительству РФ важно поддержать Республику Алтай в строительстве нового перинатального центра, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:50:00+03:00
2025-07-23T11:34:00+03:00
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Правительству РФ важно поддержать Республику Алтай в строительстве нового перинатального центра, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой региона Андреем Турчаком. В ходе встречи Турчак напомнил Мишустину о проекте нового перинатального центра в республике. Глава Алтая сообщил, что концепция строительства нового центра готова. По словам Турчака, ее поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мишустин отметил, что ранее ознакомился с работой Забайкальского краевого перинатального центра, и назвал его замечательным местом. "Самое главное - это люди, глаза, в основном женщин, которые работают, помогают с родовспоможением, встречают мам и пап. Мне кажется, очень важно поддержать и вас в строительстве этого центра", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250722/mishustin--2030583604.html
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россия, республика алтай, михаил мишустин, андрей турчак, михаил мурашко, общество
Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин, Андрей Турчак, Михаил Мурашко, Общество
Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае

Мишустин: важно поддержать Алтай в строительстве нового перинатального центра

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Правительству РФ важно поддержать Республику Алтай в строительстве нового перинатального центра, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой региона Андреем Турчаком.
В ходе встречи Турчак напомнил Мишустину о проекте нового перинатального центра в республике. Глава Алтая сообщил, что концепция строительства нового центра готова. По словам Турчака, ее поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Председатель правительства Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр
Вчера, 12:15
Мишустин отметил, что ранее ознакомился с работой Забайкальского краевого перинатального центра, и назвал его замечательным местом.
"Самое главное - это люди, глаза, в основном женщин, которые работают, помогают с родовспоможением, встречают мам и пап. Мне кажется, очень важно поддержать и вас в строительстве этого центра", - сказал Мишустин.
Аэропорт Горно-Алтайска - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным
4 октября 2024, 12:29
 
РоссияРеспублика АлтайМихаил МишустинАндрей ТурчакМихаил МурашкоОбщество
 
 
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