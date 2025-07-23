https://ria.ru/20250723/mishustin-2030760860.html

Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае

Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае - РИА Новости, 23.07.2025

Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае

Правительству РФ важно поддержать Республику Алтай в строительстве нового перинатального центра, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:50:00+03:00

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Правительству РФ важно поддержать Республику Алтай в строительстве нового перинатального центра, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой региона Андреем Турчаком. В ходе встречи Турчак напомнил Мишустину о проекте нового перинатального центра в республике. Глава Алтая сообщил, что концепция строительства нового центра готова. По словам Турчака, ее поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мишустин отметил, что ранее ознакомился с работой Забайкальского краевого перинатального центра, и назвал его замечательным местом. "Самое главное - это люди, глаза, в основном женщин, которые работают, помогают с родовспоможением, встречают мам и пап. Мне кажется, очень важно поддержать и вас в строительстве этого центра", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250722/mishustin--2030583604.html

https://ria.ru/20241004/altay-1976344637.html

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Дарья Буймова

россия, республика алтай, михаил мишустин, андрей турчак, михаил мурашко, общество