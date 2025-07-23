Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае
Мишустин: важно поддержать Алтай в строительстве нового перинатального центра
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Правительству РФ важно поддержать Республику Алтай в строительстве нового перинатального центра, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой региона Андреем Турчаком.
В ходе встречи Турчак напомнил Мишустину о проекте нового перинатального центра в республике. Глава Алтая сообщил, что концепция строительства нового центра готова. По словам Турчака, ее поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мишустин отметил, что ранее ознакомился с работой Забайкальского краевого перинатального центра, и назвал его замечательным местом.
"Самое главное - это люди, глаза, в основном женщин, которые работают, помогают с родовспоможением, встречают мам и пап. Мне кажется, очень важно поддержать и вас в строительстве этого центра", - сказал Мишустин.
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