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Мишустин заявил, что современные школы и детсады важны для россиян - РИА Новости, 23.07.2025
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07:44 23.07.2025 (обновлено: 09:50 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/mishustin-2030760275.html
Мишустин заявил, что современные школы и детсады важны для россиян
Мишустин заявил, что современные школы и детсады важны для россиян - РИА Новости, 23.07.2025
Мишустин заявил, что современные школы и детсады важны для россиян
Современные школы, детские сады, образовательные и медицинские учреждения очень важны для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:44:00+03:00
2025-07-23T09:50:00+03:00
общество
россия
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горно-алтайск
михаил мишустин
андрей турчак
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Современные школы, детские сады, образовательные и медицинские учреждения очень важны для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком. Турчак во время встречи с Мишустиным сообщил, что власти республики держат на контроле вопрос модернизации и совершенствования образовательной инфраструктуры. Глава Алтая доложил, что все работы по строительству нового здания Республиканского классического лицея идут в графике, их планируется завершить в 2026 году. "Будет действительно уникальное в своем роде образовательное учреждение, в котором одаренные дети из самых дальних уголков нашей республики смогут не только получать качественное образование, но и развивать свои таланты в разных областях науки", - подчеркнул Турчак. Он добавил, что в 2025 году в республике запланирован капремонт 11 сельских школ и гимназии в Горно-Алтайске, ведется строительство новой школы в Чемальском районе. Кроме того, за год было отремонтировано четыре детских сада, строится три новых. "Современные школы, садики, образовательные учреждения, больницы, поликлиники - это очень важно для людей", - сказал Мишустин. Он добавил, что современная инфраструктура позволяет привлекать инвесторов. Также Мишустин напомнил, что по решению президента РФ Владимира Путина для республики была сформирована индивидуальная программа социально-экономического развития, по которой предусмотрены значительные средства до 2030 года.
https://ria.ru/20241029/mishustin-1980725878.html
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республика алтай
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общество, россия, республика алтай, горно-алтайск, михаил мишустин, андрей турчак, владимир путин
Общество, Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Михаил Мишустин, Андрей Турчак, Владимир Путин
Мишустин заявил, что современные школы и детсады важны для россиян

Мишустин: современные больницы, школы и детсады очень важны для россиян

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Современные школы, детские сады, образовательные и медицинские учреждения очень важны для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
Турчак во время встречи с Мишустиным сообщил, что власти республики держат на контроле вопрос модернизации и совершенствования образовательной инфраструктуры. Глава Алтая доложил, что все работы по строительству нового здания Республиканского классического лицея идут в графике, их планируется завершить в 2026 году.
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Мишустин призвал модернизировать форматы деятельности учебных заведений
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"Будет действительно уникальное в своем роде образовательное учреждение, в котором одаренные дети из самых дальних уголков нашей республики смогут не только получать качественное образование, но и развивать свои таланты в разных областях науки", - подчеркнул Турчак.
Он добавил, что в 2025 году в республике запланирован капремонт 11 сельских школ и гимназии в Горно-Алтайске, ведется строительство новой школы в Чемальском районе. Кроме того, за год было отремонтировано четыре детских сада, строится три новых.
"Современные школы, садики, образовательные учреждения, больницы, поликлиники - это очень важно для людей", - сказал Мишустин. Он добавил, что современная инфраструктура позволяет привлекать инвесторов.
Также Мишустин напомнил, что по решению президента РФ Владимира Путина для республики была сформирована индивидуальная программа социально-экономического развития, по которой предусмотрены значительные средства до 2030 года.
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ОбществоРоссияРеспублика АлтайГорно-АлтайскМихаил МишустинАндрей ТурчакВладимир Путин
 
 
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