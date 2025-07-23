https://ria.ru/20250723/mishustin-2030760275.html

Мишустин заявил, что современные школы и детсады важны для россиян

Мишустин заявил, что современные школы и детсады важны для россиян - РИА Новости, 23.07.2025

Мишустин заявил, что современные школы и детсады важны для россиян

Современные школы, детские сады, образовательные и медицинские учреждения очень важны для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:44:00+03:00

2025-07-23T07:44:00+03:00

2025-07-23T09:50:00+03:00

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Современные школы, детские сады, образовательные и медицинские учреждения очень важны для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком. Турчак во время встречи с Мишустиным сообщил, что власти республики держат на контроле вопрос модернизации и совершенствования образовательной инфраструктуры. Глава Алтая доложил, что все работы по строительству нового здания Республиканского классического лицея идут в графике, их планируется завершить в 2026 году. "Будет действительно уникальное в своем роде образовательное учреждение, в котором одаренные дети из самых дальних уголков нашей республики смогут не только получать качественное образование, но и развивать свои таланты в разных областях науки", - подчеркнул Турчак. Он добавил, что в 2025 году в республике запланирован капремонт 11 сельских школ и гимназии в Горно-Алтайске, ведется строительство новой школы в Чемальском районе. Кроме того, за год было отремонтировано четыре детских сада, строится три новых. "Современные школы, садики, образовательные учреждения, больницы, поликлиники - это очень важно для людей", - сказал Мишустин. Он добавил, что современная инфраструктура позволяет привлекать инвесторов. Также Мишустин напомнил, что по решению президента РФ Владимира Путина для республики была сформирована индивидуальная программа социально-экономического развития, по которой предусмотрены значительные средства до 2030 года.

https://ria.ru/20241029/mishustin-1980725878.html

https://ria.ru/20240902/mishustin-1970033445.html

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горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, республика алтай, горно-алтайск, михаил мишустин, андрей турчак, владимир путин