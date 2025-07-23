https://ria.ru/20250723/mishustin-2030759961.html

Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными

Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными - РИА Новости, 23.07.2025

Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:42:00+03:00

2025-07-23T07:42:00+03:00

2025-07-23T09:49:00+03:00

республика алтай

россия

усть-канский район

андрей турчак

михаил мишустин

экономика

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации. В ходе встречи Турчак, в частности, доложил Мишустину о реализации индивидуальной программы развития Республики Алтай. По словам Турчака, за первую пятилетку в республике было создано две тысячи рабочих мест, привлечено 2,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. В текущем году власти республики планируют поддержать развитие материально-технической базы не менее четырех предприятий АПК, рассказал Турчак. "В первую очередь - это проекты по молочной отрасли. Могу пример один привести. У нас агрохолдингом "ЭкоНива" будет построен молочный комплекс в Усть-Канском районе. Причем собственник этого проекта в недавнем прошлом - гражданин Германии, который совсем недавно обрел российское гражданство и встал на налоговый учет в Республике Алтай", - сообщил Турчак. Аграриям также будут предусмотрены субсидии на поддержку и развитие растениеводства, переработку мяса, молока, добавил глава республики. По его словам, планируется поддержать 22 проекта МСП, четыре проекта туристской инфраструктуры и подготовку кадров. "Андрей Анатольевич, спасибо, планы серьезные. Хочу пожелать успехов в их реализации", - сказал Мишустин.

https://realty.ria.ru/20250722/gubernator-2030620411.html

https://ria.ru/20250723/mishustin-2030759074.html

республика алтай

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Дарья Буймова

республика алтай, россия, усть-канский район, андрей турчак, михаил мишустин, экономика