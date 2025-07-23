Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 23.07.2025 (обновлено: 09:49 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/mishustin-2030759961.html
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными - РИА Новости, 23.07.2025
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:42:00+03:00
2025-07-23T09:49:00+03:00
республика алтай
россия
усть-канский район
андрей турчак
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030772071_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_a0eace735be2ac68f38a565503461acc.jpg
ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации. В ходе встречи Турчак, в частности, доложил Мишустину о реализации индивидуальной программы развития Республики Алтай. По словам Турчака, за первую пятилетку в республике было создано две тысячи рабочих мест, привлечено 2,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. В текущем году власти республики планируют поддержать развитие материально-технической базы не менее четырех предприятий АПК, рассказал Турчак. "В первую очередь - это проекты по молочной отрасли. Могу пример один привести. У нас агрохолдингом "ЭкоНива" будет построен молочный комплекс в Усть-Канском районе. Причем собственник этого проекта в недавнем прошлом - гражданин Германии, который совсем недавно обрел российское гражданство и встал на налоговый учет в Республике Алтай", - сообщил Турчак. Аграриям также будут предусмотрены субсидии на поддержку и развитие растениеводства, переработку мяса, молока, добавил глава республики. По его словам, планируется поддержать 22 проекта МСП, четыре проекта туристской инфраструктуры и подготовку кадров. "Андрей Анатольевич, спасибо, планы серьезные. Хочу пожелать успехов в их реализации", - сказал Мишустин.
https://realty.ria.ru/20250722/gubernator-2030620411.html
https://ria.ru/20250723/mishustin-2030759074.html
республика алтай
россия
усть-канский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030772071_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_ebd4a82d7a2a37006a2ffc2bbab39b82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика алтай, россия, усть-канский район, андрей турчак, михаил мишустин, экономика
Республика Алтай, Россия, Усть-Канский район, Андрей Турчак, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными

Мишустин пожелал Турчаку успехов в реализации планов развития Республики Алтай

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации.
В ходе встречи Турчак, в частности, доложил Мишустину о реализации индивидуальной программы развития Республики Алтай. По словам Турчака, за первую пятилетку в республике было создано две тысячи рабочих мест, привлечено 2,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Чите - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Забайкальский губернатор доложил Мишустину о развитии региона
Вчера, 14:32
В текущем году власти республики планируют поддержать развитие материально-технической базы не менее четырех предприятий АПК, рассказал Турчак.
"В первую очередь - это проекты по молочной отрасли. Могу пример один привести. У нас агрохолдингом "ЭкоНива" будет построен молочный комплекс в Усть-Канском районе. Причем собственник этого проекта в недавнем прошлом - гражданин Германии, который совсем недавно обрел российское гражданство и встал на налоговый учет в Республике Алтай", - сообщил Турчак.
Аграриям также будут предусмотрены субсидии на поддержку и развитие растениеводства, переработку мяса, молока, добавил глава республики. По его словам, планируется поддержать 22 проекта МСП, четыре проекта туристской инфраструктуры и подготовку кадров.
"Андрей Анатольевич, спасибо, планы серьезные. Хочу пожелать успехов в их реализации", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Республиканской больницы в Горно-Алтайске. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мишустин посетил новое приемное отделение больницы в Горно-Алтайске
07:33
 
Республика АлтайРоссияУсть-Канский районАндрей ТурчакМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала