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Иск о запрете движения сатанистов* защищает нацинтересы, заявили в Минюсте - РИА Новости, 23.07.2025
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12:28 23.07.2025 (обновлено: 12:29 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/minyust-2030804465.html
Иск о запрете движения сатанистов* защищает нацинтересы, заявили в Минюсте
Иск о запрете движения сатанистов* защищает нацинтересы, заявили в Минюсте - РИА Новости, 23.07.2025
Иск о запрете движения сатанистов* защищает нацинтересы, заявили в Минюсте
Иск о запрете Международного движения сатанизма* стал итогом работы в рамках защиты национальных интересов и укрепления общественной безопасности в РФ, сообщили РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:28:00+03:00
2025-07-23T12:29:00+03:00
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Иск о запрете Международного движения сатанизма* стал итогом работы в рамках защиты национальных интересов и укрепления общественной безопасности в РФ, сообщили РИА Новости в министерстве юстиции России. В среду Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление генерального прокурора Игоря Краснова о признании Международного движения сатанистов* экстремистским и запрете его деятельности на территории России. "Обращение в суд стало итогом совместной работы двух ведомств (Минюста и Генпрокуратуры – ред.) в рамках осуществления государственного контроля, направленного на защиту национальных интересов и укрепление общественной безопасности", - говорится в сообщении.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Иск о запрете движения сатанистов* защищает нацинтересы, заявили в Минюсте

Минюст: запрет движения сатанизма стал итогом работы по защите нацинтересов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Иск о запрете Международного движения сатанизма* стал итогом работы в рамках защиты национальных интересов и укрепления общественной безопасности в РФ, сообщили РИА Новости в министерстве юстиции России.
В среду Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление генерального прокурора Игоря Краснова о признании Международного движения сатанистов* экстремистским и запрете его деятельности на территории России.
"Обращение в суд стало итогом совместной работы двух ведомств (Минюста и Генпрокуратуры – ред.) в рамках осуществления государственного контроля, направленного на защиту национальных интересов и укрепление общественной безопасности", - говорится в сообщении.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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