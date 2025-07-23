https://ria.ru/20250723/minyust-2030804465.html

Иск о запрете движения сатанистов* защищает нацинтересы, заявили в Минюсте

Иск о запрете движения сатанистов* защищает нацинтересы, заявили в Минюсте - РИА Новости, 23.07.2025

Иск о запрете движения сатанистов* защищает нацинтересы, заявили в Минюсте

Иск о запрете Международного движения сатанизма* стал итогом работы в рамках защиты национальных интересов и укрепления общественной безопасности в РФ, сообщили РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:28:00+03:00

2025-07-23T12:28:00+03:00

2025-07-23T12:29:00+03:00

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Иск о запрете Международного движения сатанизма* стал итогом работы в рамках защиты национальных интересов и укрепления общественной безопасности в РФ, сообщили РИА Новости в министерстве юстиции России. В среду Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление генерального прокурора Игоря Краснова о признании Международного движения сатанистов* экстремистским и запрете его деятельности на территории России. "Обращение в суд стало итогом совместной работы двух ведомств (Минюста и Генпрокуратуры – ред.) в рамках осуществления государственного контроля, направленного на защиту национальных интересов и укрепление общественной безопасности", - говорится в сообщении.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250711/minjust-2028617027.html

россия

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф