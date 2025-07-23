https://ria.ru/20250723/minoborony-2031003283.html

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 23.07.2025

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны РФ показало видео с вернувшимися из плена российскими военнослужащими. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:39:00+03:00

2025-07-23T22:39:00+03:00

2025-07-23T22:39:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с вернувшимися из плена российскими военнослужащими. На кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ заходят с триколорами в автобус, кричат "Россия" и "ура". Ранее Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031001310.html

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Возвращена группа российских военнослужащих 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-23T22:39 true PT0M20S

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в мире, россия, вооруженные силы украины