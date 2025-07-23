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Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 23.07.2025
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22:39 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/minoborony-2031003283.html
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 23.07.2025
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны РФ показало видео с вернувшимися из плена российскими военнослужащими. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:39:00+03:00
2025-07-23T22:39:00+03:00
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с вернувшимися из плена российскими военнослужащими. На кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ заходят с триколорами в автобус, кричат "Россия" и "ура". Ранее Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.
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Возвращена группа российских военнослужащих
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с вернувшимися из плена российскими военнослужащими.
На кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ заходят с триколорами в автобус, кричат "Россия" и "ура".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.
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