https://ria.ru/20250723/mina-2030952954.html

В Харьковской области автомобиль подорвался на мине

В Харьковской области автомобиль подорвался на мине - РИА Новости, 23.07.2025

В Харьковской области автомобиль подорвался на мине

Автомобиль, в котором находились трое человек, подорвался на мине, дистанционно установленной ВСУ на дороге в Харьковской области, пострадавшие... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:25:00+03:00

2025-07-23T19:25:00+03:00

2025-07-23T19:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Автомобиль, в котором находились трое человек, подорвался на мине, дистанционно установленной ВСУ на дороге в Харьковской области, пострадавшие госпитализированы, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вооружённые формирования Украины, применяя БПЛА, произвели дистанционное минирование одной из автодорог на территории Харьковской области, находящейся под административным управлением Военно-гражданской администрации. В результате детонации украинской мины рядом с проезжающим автомобилем, в котором находились 3 человека, двое мужчин и женщина, получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, российские военные доставили пострадавших в больницу.

https://ria.ru/20250610/kombaynery-2022132488.html

харьковская область

украина

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харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины