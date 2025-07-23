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В Приморье шесть человек будут судить за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 23.07.2025
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02:44 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/migratsiya-2030744115.html
В Приморье шесть человек будут судить за организацию незаконной миграции
В Приморье шесть человек будут судить за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 23.07.2025
В Приморье шесть человек будут судить за организацию незаконной миграции
Гражданин одной из республик Средней Азии и пятеро россиян во Владивостоке предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции с помощью... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:44:00+03:00
2025-07-23T02:44:00+03:00
происшествия
средняя азия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Гражданин одной из республик Средней Азии и пятеро россиян во Владивостоке предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции с помощью фиктивных браков, сообщает УМВД по Приморскому краю. "Во Владивостоке полиция перекрыла канал незаконной миграции через фиктивные браки… Установлено, что гражданин одной из республик Средней Азии подыскивал россиян, готовых за денежное вознаграждение заключить фиктивные браки с иностранцами. Цель - получение иностранными гражданами разрешений на временное проживание на территории РФ. Пять россиян - мужчины и женщины - вступили в фиктивные браки с иностранцами", - говорится в сообщении. Возбуждено дело по статье "Организация незаконной миграции". Все фиктивные браки аннулированы в судебном порядке. На имущество обвиняемых на сумму более 300 тысяч рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250715/brjansk-2029252718.html
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происшествия, средняя азия, владивосток, приморский край
Происшествия, Средняя Азия, Владивосток, Приморский край
В Приморье шесть человек будут судить за организацию незаконной миграции

В Приморье пройдет суд по делу об организации незаконной миграции через браки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Гражданин одной из республик Средней Азии и пятеро россиян во Владивостоке предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции с помощью фиктивных браков, сообщает УМВД по Приморскому краю.
"Во Владивостоке полиция перекрыла канал незаконной миграции через фиктивные браки… Установлено, что гражданин одной из республик Средней Азии подыскивал россиян, готовых за денежное вознаграждение заключить фиктивные браки с иностранцами. Цель - получение иностранными гражданами разрешений на временное проживание на территории РФ. Пять россиян - мужчины и женщины - вступили в фиктивные браки с иностранцами", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Суд в Брянске вынес приговор десяти фигурантам дела о незаконной миграции
15 июля, 14:49
Возбуждено дело по статье "Организация незаконной миграции". Все фиктивные браки аннулированы в судебном порядке. На имущество обвиняемых на сумму более 300 тысяч рублей наложен арест.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
Флаг над зданием Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
15 октября 2024, 13:38
 
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