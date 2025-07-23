https://ria.ru/20250723/migratsiya-2030744115.html

В Приморье шесть человек будут судить за организацию незаконной миграции

В Приморье шесть человек будут судить за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 23.07.2025

В Приморье шесть человек будут судить за организацию незаконной миграции

Гражданин одной из республик Средней Азии и пятеро россиян во Владивостоке предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции с помощью... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T02:44:00+03:00

2025-07-23T02:44:00+03:00

2025-07-23T02:44:00+03:00

происшествия

средняя азия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Гражданин одной из республик Средней Азии и пятеро россиян во Владивостоке предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции с помощью фиктивных браков, сообщает УМВД по Приморскому краю. "Во Владивостоке полиция перекрыла канал незаконной миграции через фиктивные браки… Установлено, что гражданин одной из республик Средней Азии подыскивал россиян, готовых за денежное вознаграждение заключить фиктивные браки с иностранцами. Цель - получение иностранными гражданами разрешений на временное проживание на территории РФ. Пять россиян - мужчины и женщины - вступили в фиктивные браки с иностранцами", - говорится в сообщении. Возбуждено дело по статье "Организация незаконной миграции". Все фиктивные браки аннулированы в судебном порядке. На имущество обвиняемых на сумму более 300 тысяч рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250715/brjansk-2029252718.html

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средняя азия

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, средняя азия, владивосток, приморский край